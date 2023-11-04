نصائح لتحضير وجبة إفطار صحية.. ركزي على الحبوب الكاملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة منال عز الدين أخصائية التغذية إن هناك العديد من الدراسات والأبحاث العلمية التي أكدت أهمية وجبة الإفطار للصحة العامة، حيث أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم، وتساعد على التركيز، وتساهم في تخفيف الإحساس بالجوع خلال اليوم، كما أنها تساعد على إنقاص الوزن.

يجب أن تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية

واضافت أخصائية التغذية في مداخلتها مع الاعلامية ياسمين سيف، ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة ten أن وجبة الإفطار يجب أن تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الحبوب الكاملة، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، والشوفان، وحبوب الإفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة، والبروتينات مثل البيض، واللبن، والزبادي، والفول، والمكسرات، والفواكه مثل التفاح، والموز، والبرتقال، والكمثرى، والخضروات مثل الطماطم، والخيار، والخس، والجرجير.

ابدأ يومك بكوب من الماء الفاتر أو الشاي الأخضر

وقدمت أخصائية التغذية بعض النصائح لتحضير وجبة إفطار صحية، «ابدأ يومك بكوب من الماء الفاتر أو الشاي الأخضر، اختاري الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة المصنعةتجنب الأطعمة السكرية والدهنية.احرصي على تناول الفواكه والخضروات الطازجة»، مؤكدة على أن من يقومون باتباع النظام الغذائي النباتي هم اكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالكسور