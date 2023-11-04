بعد وفاتها بأيام.. سمسم شهاب يعلن 4 وعود لزوجته: «حبيبتي للأبد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة مرت على وفاة زوجة الفنان سمسم شهاب التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، كان لموتها أثرًا صادمًا وحزينًا عليه، فهي الزوجة والحبيبة وأم ابنائه لذلك رثاها بكلمات وداع مؤثرة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أوضح فيها أنها لن تعوض وبرغم محاولته لإسعادها إلا أنه الآن بعد رحيلها يشعر بالتقصير، ويدعوا الله ألا يحرم أحد عزيز لديه، وبقلبٍ حزين يصدق عدم وجودها مرة أخرى ويعدها بألا تكون لأي إمراة أخرى مكانًا في حياته بعدها.

وعود قدمها سمسم شهاب لزوجته بعد رحيلها

لم يكن الفراق هينًا على قلبه، إذ تأثر الفنان سمسم شهاب بعدوفاة زوجته التي لم يشبع من وجودها في حياته وكانت مصدرًا لاطمئنانه في الحياة، وبعد إدراكه إنها لم تعد موجودة في الحياة قدم إليها مجموعة من الوعود أولها أن يبقى بجانب ابنائه.

وكتب «شهاب»: «كنت برتاح بمجرد سماع صوتها كنت أطمئن بوجودها بجانبي، حبيبتي وحبيبة عمرى، معشوقتي وزوجتى، وحب عمرى حتى آخر العمر، ما أملكه الآن هو الدعاء لكِ، وأن أنفذ لكي كل ما كنتى تتمنيه، أن أكون تحت أقدام أولادي أبًا وأمًا وأخًا وصاحب وصديق، وأن أخرج صدقات وأن أكثر فى عمل الخيرات تقربا الى الله، وصدقة على روحك وأن أعمل صدقات جارية تنفعك امام المولى عز وجل، أحببتك وأحبك وسأموت وأنا قلبي ينبض باسمك، أنتي فارقتى الحياة لكنك تسكنين روحي، ووجداني حبيبة العمر حبيبة العمر حبيبة العمر، إلى رحمة الله وجنات النعيم بأمر الله».

وداع مؤثر من سمسم شهاب لزوجة

وبكلمات قليلة تظهر مدى الحزن على فراق الزوجة، بدأ الفنان سمسم شهاب وداع زوجته قائلًا: «من لا يعرف قيمة زوجته وحبيبته ورفيقة عمره وأم أولاده ينقصه الكثير والكثير وعليه أن يراجع نفسه قبل أن يندم على كل ثانية لم يستغلها لإسعادها، وإحساسها بالأمان والدفء، فبرغم أنى والحمدلله كنت ومازلت وسأظل إلى أن ألاقى ربى أعشق زوجتى وأحبها حبًا يليق بطيبة قلبها وجمال روحها ونقاء نفسها الطيبة».

وتابع: «وبرغم أنها كانت تقول لي الناس بيحسدوني على حبك ياحبيبي ومعاملتك لي، لكنى بعد فراقها شعرت انى كنت مقصرًا، كان يجب على أن أكون أكثر حبًا واكثر حنانًا، كان يجب ألا يضيع منى ثانية من دون أن أكون بين يديها وبجانبها، فكم سافرت داخل مصر وخارجها فطبيعة عملى كانت تأخذ من وقتى الكثير لكنها كانت معى كل لحظة نراسل بعضنا البعض ونتكلم عبر وسائل التواصل وكأننا فى فترة الخطوبة».

سبب وفاة زوجة سسمسم شهاب

وقبل أيام رحلت زوجة سمسم شهاب بعد صراع مع مرض السرطان، وكان قد أعلن إصابتها في عام 2022 ، وخضوعها للعديد من جلسات تلقي جرعات الكيماوي، وعانت من فقدان الوزن وساءت حالتها النفسية، وخلال الفترة الأخيرة شهدت حالتها الصحية تدهور كبير ما أدى لحجزها بالعناية المركزة، لترحل اليوم الخميس الماضي متأثرها بالمرض الخبيث.