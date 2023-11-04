مشروب سحري غير متوقع يمنع تكوين حصوات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني الملايين من الأشخاص من حصوات الكلى، والتي يمكن أن تكون مؤلمة.

يمكن أن يكون الألم والمعاناة الناجمين عن هذه الترسبات المجهرية الصلبة في الكلى فظيعًا، على الرغم من عدم وجود استراتيجية مضمونة لتجنب حصوات الكلى، إلا أن بعض التعديلات الغذائية ونمط الحياة يمكن أن تساعد.

يعد دمج عصير الخيار في نظامك الغذائي اليومي أحد هذه التغييرات، وفقا لموقع onlymyhealth.

ما هي حصوات الكلى؟

حصوات الكلى عبارة عن كتل صلبة تتكون من معادن وأملاح مختلفة تتراكم في الكلى. يمكن أن يتراوح حجمها من حبيبات صغيرة إلى حصوات أكبر، وغالبًا ما تتكون من أكسالات الكالسيوم أو حمض البوليك أو مركبات أخرى.

كيف يمكن أن يساعد ماء الخيار في منع تكوين حصوات الكلى

الترطيب

"إن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية للوقاية من حصوات الكلى.

يعتبر ماء الخيار طريقة لذيذة ومنعشة لزيادة استهلاكك اليومي من الماء.

يساعد الترطيب المناسب على تخفيف المعادن والأملاح الموجودة في البول، مما يقلل من خطر تكون الحصوات.

محتوى السيترات

وفقًا لأبحاث التغذية السريرية، يحتوي الخيار على كمية معتدلة من السيترات، وهو مركب معروف بأنه يمنع تكوين أنواع معينة من حصوات الكلى، وخاصة حصوات أكسالات الكالسيوم. يمكن أن يساعد السيترات في منع البلورات من الالتصاق ببعضها البعض وتشكيل أحجار أكبر. شرب ماء الخيار بانتظام قد يوفر مصدرًا للسيترات الغذائية.

خصائص مضادة للأكسدة

الخيار غني بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد والعفص، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى تفاقم أعراض حصوات الكلى، وقد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الخيار على تخفيف بعض الانزعاج المرتبط بحصوات الكلى.

محتوى منخفض من الأوكسالات

تتكون بعض حصوات الكلى بشكل أساسي من أكسالات الكالسيوم.

يحتوي الخيار على نسبة منخفضة من الأوكسالات، مما يعني أنه أقل عرضة للمساهمة في تكوين الحصوات المرتبطة بالأوكسالات.

يمكن أن يكون تضمين ماء الخيار في نظامك الغذائي خطوة استباقية لتقليل تناول الأوكسالات.

تأثير القلوية

لماء الخيار تأثير قلوي طفيف على الجسم، مما يمكن أن يساعد في مواجهة الظروف الحمضية التي تساعد على تكوين حصوات حمض البوليك.

يمكن الوقاية من حصوات حمض اليوريك أو التقليل منها عن طريق خلق بيئة أقل حمضية في المسالك البولية.

كيفية تحضير ماء الخيار

تحضير ماء الخيار أمر بسيط، فقط اتبع الخطوات التالية:

اغسل الخيار الطازج وقطعه إلى شرائح

أضف شرائح الخيار إلى إبريق الماء.

اختياريًا، يمكنك إضافة أوراق النعناع أو شرائح الليمون لمزيد من النكهة.

اترك الخليط ينقع في الثلاجة لبضع ساعات أو طوال الليل.

في حين أن ماء الخيار يمكن أن يكون إضافة قيمة لنظامك الغذائي إذا كنت عرضة لحصوات الكلى، فمن الضروري أن تتذكر أن الحالات الفردية تختلف.

إذا كان لديك تاريخ من الإصابة بحصوات الكلى أو كنت قلقًا بشأن صحة الكلى، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على نصيحة أفضل.

حافظ على رطوبة جسمك، واتخذ الخيارات الغذائية التي تناسب احتياجاتك، وأعط الأولوية لصحتك لتقليل مخاطر الإصابة بحصوات الكلى.

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