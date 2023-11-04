احذر.. 8 أعراض تكشف الإصابة بنوع سرطان خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سرطان العظام نوع من السرطان غالبا ما يتم اكتشافه عندما ينكسر العظم الذي أضعفه السرطان بعد سقوط الشخص.

وسرطان العظام من أندر أنواع السرطانات، ويحدث عندما تنمو خلايا غير عادية خارج نطاق السيطرة في عظامك، ما يدمر أنسجة العظام الطبيعية، وفقا لموقع healthline.

- أعراض سرطان العظام

ألم العظام.

التورم بالقرب من المنطقة المصابة.

كثرة الكسور.

الإرهاق.

فقدان الوزن غير المبرر.

الحمى.

التعرق الليلي.

الشعور بالتعب.

عظام هشة.

- مضاعفات تستدعي زيارة الطبيب

يجب الذهاب للطبيب المختص على الفور، إذا كنت تعاني من ألم في العظام تصاحبه الأعراض التالية:

يظهر ويزول.

يزداد سوءًا في الليل.

لا يزول عند استخدام مسكنات الألم.

- علاج سرطان العظام

يعتمد علاج سرطان العظام وفقا للمرحلة التي يعاني منها الشخص.

وتشمل خيارات العلاج:

- الجراحة.

-العلاج الكيميائي.

-زرع الخلايا الجذعية.

-العلاج الإشعاعي.

-العلاج بالبروتونات.

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