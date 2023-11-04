خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، اليوم السبت، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في السابعة مساء على ملعب الأخير بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأحمر لنسيان الخروج الإفريقي من بطولة الدوري الإفريقي، والعودة للانتصارات في البطولة المحلية من أجل الدخول في المنافسة.

وتنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورتس الأول، مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وكان الأهلي خاض مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز حقق الفوز في الأولى على المصري البورسعيدي والثانية على حساب الإسماعيلي.

وفي هذا الإطار نستعرض توقعات الأبراج في مواجهة الأهلي والمقاولون، حسبما يرى خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

وتوقع خبير الأبراج، تقديم لاعبي الأهلي أداء قوي يتسم بالتركيز في بداية اللقاء لإحراز هدف مبكر وإسعاد الجماهير، لكن قد تحدث أخطاء أو يحرز المقاولون هدفا مما يجعل الفريق في حالة تشتت إلا أنه يستعيد سيطرته سريعا.

وواصل توقعاته: "بينما على الجانب الآخر فريق المقاولون يحاول جاهدا الخروج بأقل الخسائر واستغلال حالة فريق الأهلي، وقد يسيطروا في بعض الأوقات على المبارة ولكن تتغير الأحوال وتكون الكلمة العليا للقلعة الحمراء".

وفي النهاية توقع "صبحي" فوز الأهلي.

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