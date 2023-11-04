لماذا يرغب البعض بشدة في تناول الشوكولاتة بشكل مفاجىء.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل سبق لك أن شعرت برغبة شديدة في تناول أطعمة معينة، وخاصة الشوكولاتة؟ هل تساءلت لماذا ذلك؟، يشير العلم إلى أنه قد يكون هناك عدة أسباب وراء ذلك، بما في ذلك المغنيسيوم.

ووفقا لموقع onlymyhealth، ترتبط الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة بشكل مباشر بنقص العناصر الغذائية، والاختلالات الهرمونية، وتقلب المزاج.

وتشير الأبحاث إلى أن البشر عادة ما يشتهون الأطعمة الغنية بالطاقة، مثل الشوكولاتة وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على الشوكولاتة، إلى جانب الأطعمة الحلوة والمالحة الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية.

المغنيسيوم

ولاحظ العديد من الخبراء أن الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة ترتبط بانخفاض مستويات المغنيسيوم بسبب وجود الكاكاو، الذي يحتوي على أكبر كمية من المغنيسيوم لكل جرام.

وتقول دراسة نشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية : "قد يستخدم البعض الشوكولاتة كشكل من أشكال العلاج الذاتي لنقص التغذية (مثل المغنيسيوم) أو لموازنة المستويات المنخفضة من الناقلات العصبية المشاركة في تنظيم الحالة المزاجية"، وتناول الطعام والسلوكيات القهرية (مثل السيروتونين والدوبامين)."

والمغنيسيوم هو أحد المعادن اللازمة لمستويات السكر الطبيعية في الدم، والعظام القوية، والعضلات، ووظيفة الأعصاب، ولهذا السبب يؤدي نقص المغنيسيوم إلى زيادة الرغبة تجاه الطعام أو السكر.

مستويات التوتر

كما يمكن أن تكون مستويات التوتر المرتفعة وآلام الجوع والرغبة الشديدة في تناول السكر من بين الأسباب الأخرى للرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة.

نصيحة مهمة

من المهم أن ندرك أن الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة يمكن أن يكون لها أسباب معقدة، وقد تتضمن معالجتها مجموعة من العوامل، بما في ذلك إدارة التوتر، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، والبقاء رطبًا، وتناول الأكل بشكل صحي.

استشر اختصاصي تغذية إذا لم تتمكن من تحديد السبب الذي أدى إلى الرغبة الشديدة لديك.

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