حادث مروع.. أمريكي ينهي حياة جيرانه والسبب صادم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يُظهر مقطع فيديو تقشعر له الأبدان اللحظة التي قام فيها رجل بإطلاق نار على جيرانه، أب وابن زوجته، في مدخل شقة في بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال مشاجرة بسبب الضوضاء.

ووفقا لصحيفة nypost، يبدأ الحادث المروع، برجل يرتدي ملابس سوداء ويمشي بغضب خارج شقة جيرانه في الطابق العلوي، ثم تخرج امرأة من الشقة وتتبادل الحديث مع جارها، التي تعرفت عليها الشرطة على أنها جيسون باس، 47 عامًا.

وبعد وقت قصير، انضم إلى المرأة ابنها، الذي حدده رجال الشرطة بأنه تشينواي مود، 27 عامًا، وبعد لحظات، خرج الزوج وهو بلاديمي ماثورين، البالغ من العمر 47 عامًا، من الشقة وهو يلوح بمقص ويواجه الجار بغضب بينما تحاول زوجته سحبه بعيدًا، لكنه يدفعها إلى الخلف.

وفي تلك اللحظة، يأخذ الخلاف اللفظي منعطفًا مروعًا عندما يسحب الجار ذو الرداء الأسود مسدسًا ويوجهه نحو ماثورين، ليستدير الأخير نحو شقته، لكن يطلق الجار النار عليه ليسقط على الأرض.

ثم يحاول ابن الزوجة، الابتعاد عن المسلح، لكن يطلق عليه الجار عدة طلقات، ثم يعود المشتبه به بعد ذلك إلى الزوج، الذي لا يزال على قيد الحياة ويكافح من أجل النهوض، ويطلق عليه النار مرة أخرى للتأكد من موته، وبعد أن قتل الزوج وابن الزوجة، راقب المسلح المشهد المروع بهدوء قبل أن يفر هاربا.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه تم انتشال تسعة أغلفة قذائف من عيار 45 وخمس شظايا رصاص من الردهة.

بينما قالت الشرطة إن المسعفين الذين تم استدعاؤهم إلى المبنى السكني في الجريمة، عثروا على الزوج وابن الزوجة ميتين متأثرين بعدة طلقات نارية في الرأس والجذع.

وقالت الزوجة، ماري ديليل، إن عائلتها، التي تنحدر في الأصل من هايتي، ظلت عالقة في نزاع طويل الأمد حول الضوضاء مع جارهم في الطابق السفلي.

وقال رئيس مباحث شرطة نيويورك، جوزيف كيني، يوم الثلاثاء، إن هناك ستة مكالمات سابقة بشأن شكاوى الضوضاء الصادرة من شقة مطلق النار المزعوم.

وأضاف أن المتهم سبق أن تم القبض عليه بتهمة السرقة في عام 1992، وكان مطلق النار المزعوم يعمل ضابطًا إصلاحيًا حكوميًا في مؤسسة سينغ سينغ الإصلاحية من سبتمبر 2004 إلى يونيو 2005 عندما تم فصله، حسبما قال متحدث باسم إدارة السجون والرقابة المجتمعية.

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