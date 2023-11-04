أب فلسطيني مودعا نجله: «الله يرضى عليك يا بابا سلم على الشهدا كلهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأحياء بجانب الأشلاء، الدمار في كل مكان بقطاع غزة، الموت يلاحق الفلسطينيين أينما ذهبوا دون رحمة، حيث وقف أب بجوار جثمان ابنه حزينا باكيا، مودعا إياه بكلمات مؤثرة بعدما ارتقى شهيدا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

بكاء أب في غزة يهز العالم

تداول تلفزيون فلسطين، مقطع فيديو ظهر فيه أب محتضنا ابنه محاولًا تلقينه الشهادة، مودعا إياه بكلمات حزينة.

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كلمات مؤثرة من وداع أب لنجله

بكل ما يحمل من ألم، ردد الأب كلمات لابنه ملقنًا إياه الشهادة: «الله يرضى عليك يا بابا، سلم على جدك وستك يا با، سلم على الشهداء كلهم يا بابا، الله يسامحك يا حبيبي، الله يرضى عليك يابا»، وظل يردد الكلمات داعيًا له، عقب استشهاده في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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بشاعة دولة الاحتلال

أوضح الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، لـ«هُن»، أن عمليات القتل والقصف التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي يطلق عليها لفظ بشاعة: «عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل في حق الفلسطينيين جرائم في حق الإنسانية، إخراج الناس من أماكنهم أشلاء وجثث هامدة، وفراق الأهالي لابنائهم وبناتهن وأهاليهم يدفعنا لكوارث إنسانية، ويدفع أطفال ونساء فلسطين الثمن».