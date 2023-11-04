الوقت المناسب لشراء الذهب وأفضل عيار للادخار.. «الجنيه يكسب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين ارتفاع وانخفاض في الأسعار، يظل الذهب ملاذا آمنا للادخار واستثمارا طويل الأمد لهؤلاء الذين يبحثون عن المكسب غير السريع، وتراقب السيدات المعدن الأصفر عن كثب للوقوف على الوقت المناسب للشراء والبيع.

وفي ظل حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب في الأسواق اليوم، يدور سؤال في ذهن السيدات، هل الوقت مناسب للشراء أم لا، وأفضل عيار للادخار؟، وتقدم «هن» الإجابة فيما يلي.

أسعار الذهب اليوم السبت

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. يجيب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا، على هذا السؤال المحير خلال تصريحاته لـ«هُن»: «استقرار أسعار الذهب في محال الصاغة، هو أفضل وقت للشراء والاستثمار في هذه السلعة الثمينة».

اقرأ أيضًا: استقرار أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم السبت

العيار الأفضل في شراء الذهب

وأوضح «نجيب»، أنه على الراغبين في شراء المعدن الأصفر اقتناء الجنيهات الذهبية: «يُصنع الجنيه الذهب من العيار 21، وله أوزان مختلفة، إذ يزن 8 جرامات، و4 جرامات، وهناك ربع الجنيه بوزن جرامين من الذهب عيار 21، وتبلغ قيمة مصنعية الجنيه الذهب نحو 50 جنيها عن كل جرام، وفي حال الرغبة في الاستثمار في الذهب فهذا هو الوقت المناسب».

أسعار الذهب في مصر

نقدم لكم من خلال «هن» أسعار الذهب اليوم السبت 4 نوفبمر 2023 في منتصف التعاملات، بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في محلات الصاغة، مضافًا إليها سعر المصنعية والضريبة قبل بيعها للمستهلك، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل الأكثر نقاءً، نحو 2931 جنيهًا للشراء، و2908 جنيها للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2565 جنيها للشراء، بينما سجل 2545 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2199 جنيهًا للشراء، و2182 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

- بلغ سعر جرام الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي، عيار 14 نحو 17100 جنيه للشراء، و1696 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20 ألف و520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

- سجلت الأونصة 1993 دولارًا في الأسواق العالمية.