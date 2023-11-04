بفستان تايجر.. كيف تغيرت ملامح صاحبة جملة «حازم صوته حلو أوي يا أنسة غادة»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

9 سنوات مضت على عرض فيلم حب البنات، وما زالت جملة «حازم صوته حلو أوي يا أنسة غادة» التي عبرت بها الفنانة ضياء الروح، محفورة في الأذهان، إذ منحت مكانة خاصة لها في قلوب الجمهور، تنعكس في حالة من الحب كلما تعاود الظهور، على الرغم من ابتعادها عن الوسط الفني.

الممثلة ضياء الروح في فيلم حب البنات

لا تزال الفنانة ضياء الروح، تشارك متابعيها كثير من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فضلًا عن إعدادها لبعض الفيديوهات التي تحصد تفاعلًا كبيرا، ومع مرور السنين على عرض فيلم حب البنات الذي شاركت فيه، تغيرت ملامحها بشكل كبير.

معلومات عن الممثلة ضياء الروح

نقدم لكم من خلال «هُن»، معلومات عن الممثلة ضياء الروح، صاحبة الجملة الشهيرة في فيلم حب البنات الموجهه للفنانة حنان ترك، إذ كانت تتحدث عن الفنان أحمد برادة التي ظهرت تحبه ضمن أحداث الفيلم، وقالت جملتها المشهورة «حازم صوته حلو أوي يا أنسة غادة»، التي ظلت في أذهان الجماهير إلى اليوم.

- تدعى ضياء الروح.

- عام 2000 ظهرت من خلال الشاشة الصغيرة بمسلسل «سلمى يا سلامة» بطولة سميحة أيوب وهالة صدقي ومنة شلبي.

- جمعت بين الجمال والموهبة، ولفتت الأنظار منذ ظهورها على الشاشة الصغيرة بتلقائيتها وبساطتها.

- الظهور الثاني للفنانة ضياء الروح كان من خلال فيلم «أشغال شاقة» بطولة أثار الحكيم وماجد المصري وسامي العدل، ثم مسلسل شمس منتصف الليل مع سمية الألفي ومحمود قابيل.

- يعد أشهر أدوارها في فيلم حب البنات، الذي اشتهرت فيه بجملة «حازم صوته حلو أوي يا أنسة غادة».

- دخلت مجال الإعلام بالصدفة من خلال التمثيل، وهو ما كان بوابتها لاقتحام مجال الإعلام الذي حققت فيه خطوات كبيرة.

- عملت الفنانة ضياء الروح في أكثر من قناة فضائية خليجية ومصرية.

- ظهرت بإطلالة رائعة في جلسة تصوير، ارتدت خلالها فستان بلون جلد النمر «تايجر»، وهو ما أعادها مرة أخرى لأذهان الجماهير.