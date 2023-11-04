مراسل يتعرض للسرقة أثناء بث مباشر (فيديو صادم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، تعرض مراسل للسرقة أثناء بث مباشر في المملكة المتحدة.

ووفقا لموقع ndtv، كان صحفي بي بي سي يقوم بتغطية الأمطار الغزيرة والفيضانات في لندن عندما تعرض للسرقة أثناء بث مباشر.

ونشر الصحفي هاري لو مقطع فيديو مدته دقيقتين للحادث عندما سرق لص حقيبته.

وإلى جانب الفيديو، كتب لو على موقع تويتر سابقا، X: "أول مسيرتي المهنية الليلة الماضية - سُرقت حقيبتي في منتصف البث المباشر".

ويبدأ مقطع الفيديو بمذيعة في الاستوديو تسأل المراسل عن تطورات الطقس في لندن، ويجيب لو، ثم ينتقل المقطع بعد ذلك إلى مقابلة مسجلة مسبقا تم إجراؤها مع أحد السكان المحليين.

وعندما عادت الكاميرا إلى "لو"، ساد الصمت لعدة ثوان، حيث بدا المراسل متفاجئًا بشكل واضح، حيث فتح فمه في البداية للتحدث، لكنه أخذ بعد ذلك بضع دقات بينما كان يرمش ويحاول أن يكمل مهمة عمله، لكن لم تلتقط الكاميرا اللص أثناء السرقة ولم يكشف المراسل عما كان بداخل الحقيبة.

ولم يتم القبض على اللص بالكاميرا ولم يكشف المراسل عما كان بداخل الحقيبة.

وبعد نشر الفيديو، علق ر زملاء هاري على الأمر وأشادوا بشجاعته وهدوئه، وكتب أحدهم "أوه، هاري!! أنت محترف تمامًا. لكن هذا أمر فظيع، آسف جدًا لما حدث لك"، وكتب آخر "آسف لسماع هذا يا هاري. إنه أمر محبط للغاية"، وعلق ثالث قائلاً: "شيء مؤسف، لكنك أكملت هذا التقرير باحترافية".

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