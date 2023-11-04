خطر على صحتك.. 4 أطعمة ومشروبات تزيد الإصابة بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يقول لـ"الخليج 365"، إن سرطان القولون هو نوع من سرطان الجهاز الهضمي يصيب القولون والمستقيم وهو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم.

اللحوم المصنعة

تشمل اللحوم المصنعة النقانق، واللحوم المدخنة، والسجق، واللانشون تحتوي هذه الأطعمة على كميات عالية من المواد المسرطنة، مثل النترات والنتريت.

النترات والنتريت هي مواد حافظة تضاف إلى اللحوم المصنعة لمنع نمو البكتيريا ومع ذلك، يمكن أن تتحول هذه المواد إلى مركبات مسرطنة في الجسم.

الأطعمة المقلية

تزيد الأطعمة المقلية من خطر الإصابة بسرطان القولون لأنها تحتوي على كميات عالية من الدهون غير المشبعة ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار إلى تراكم اللويحات في الأوعية الدموية، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض كثيرة.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات عالية من السكر، والذي يمكن أن يساهم في الإمساك

الإمساك هو أحد عوامل الخطر لسرطان القولون.

الإمساك هو حالة يصعب فيها إخراج البراز يمكن أن يؤدي الإمساك إلى تراكم النفايات في القولون، مما قد يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون.

الكحول

يمكن أن يزيد الكحول من خطر الإصابة بسرطان القولون، وخاصة عند شربه بكميات كبيرة.

يمكن أن يسبب الكحول التهابًا في القولون، مما يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون.

نصائح الطبية

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون من المهم الحد من تناول هذه الأطعمة لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض.

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