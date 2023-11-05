حيل بسيطة للحد من تناول السكر المضاف

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد السكر من المكونات الأساسية للعديد من الأطعمة والمشروبات التي نتناولها يوميًا.

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، مثل زيادة الوزن والسمنة وأمراض القلب والسكري.

وإذا كنت ترغب في تقليل تناول السكر، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها، فيما يلي بعض النصائح، وفقا لموقع " "ساينس دايركت".

وتشير التقديرات إلى أن الشخص يستهلك حوالي 30 كجم من السكر المضاف سنوياً.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من السكر المضاف، بما لا يزيد عن 6% من السعرات الحرارية يومياً.

وبالنسبة لمعظم النساء، لا يزيد ذلك عن 100 سعرة حرارية في اليوم، أو 6 ملاعق صغيرة. وبالنسبة للرجال، فهي 150 سعرة حرارية، أو 9 ملاعق صغيرة.

لكن، وفق "ساينس دايركت"، يدخل السكر المضاف في كثير من الصناعات الغذائية، ففي علبة الكولا 41 جم أو 10 ملاعق صغيرة، وفي كب كيك 18 جم، أو 4.5 ملاعق صغيرة.

كذلك تجد السكر المضاف في الكاتشب، حوالي ملعقة صغيرة من السكر المضاف لكل ملعقة كاتشب كبيرة. وفي الخبز ربع ملعقة سكر صغيرة لكل شريحة بيضاء.

الحد من السكر المضاف

لا يعني تقليل تناول السكر التوقف عن أكل الحلوى، وإنما تقليلها، مع استبعاد السكر المضاف.

وتتنصح خبيرة التغذية كريس إيثرتون بعدم تناول المحليات الاصطناعية كبديل، لأن الاعتماد عليها باستمرار يضر البنكرياس، مثل السكر المضاف وأكثر.

وتقترح إيثرتون تجنّب المشروبات المحلاة، وتناول بدلاً منها العصائر الطبيعية، أو أكل الفاكهة، لأنها تحتوي على فيتامينات وألياف، والأخيرة تبطئ معالجة الجسم للسكر.

ولمن يشربون الشاي والقهوة مع السكر، ينبغي تدريب الذائقة على الاستمتاع بالكافيين الخالي من السكريات.

وإذا كنت تشرب الكثير من المشروبات الغازية السكرية، فاستبدلها بالمياه الفوارة غير المحلاة المنكهة بالليمون.

وبالنسبة للمشروبات الرياضية، قد يساعد التحول إلى الماء على تجنب 35 جم من السكر المضاف أو حوالي 9 ملاعق صغيرة لكل زجاجة.

وتحذّر إيثرتون من صلصات السلطة، فالعلامات التجارية التي تحمل علامة "قليلة الدهون" أو "خالية من الدهون" تكون مليئة بالسكر. وكبديل، تقترح الخل البلسمي أو عصير الليمون والأعشاب والتوابل.

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