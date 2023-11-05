النوم غير الكافي يسبب فرط التألم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام، إن هناك ناقل عصبي يتناقص أثناء النوم غير الكافي، ما يجعل الجسم أكثر حساسية للألم.

وتعرف حساسية الألم بإسم "فرط التألم"، وربطت أبحاث عديدة علاقتها بالأرق، ولكن آلية حدوث ذلك لم تكن معروفة، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

وكشف الدكتور شيكيان شين، أستاذ التخدير المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد والباحث الرئيسي: "تسبب قلة النوم انخفاض مستويات ناقل عصبي يسمى NADA داخل منطقة من الدماغ، تعرف بإسم "النواة الشبكية المهادية"، ما يؤدي إلى زيادة حساسية الألم".

ويعاني حوالي ثلثي البالغين من أعراض الأرق في بعض الأحيان.

وتشير الأبحاث إلى أن الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم غالباً ما يعانون من آلام في الجسم، مثل الصداع، والصداع النصفي، وآلام أسفل الظهر، والألم المزمن.

وتشمل الأنواع الشائعة من الألم المزمن: التهاب المفاصل، وألم الرقبة، وألم الظهر، وآلام العضلات العامة، مثل الألم العضلي الليفي، وأنواع الصداع.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الألم المزمن يمكن أن يكون سبباً ونتيجة لعدم كفاية النوم.

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