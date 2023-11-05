علاج يفتح آفاقًا جديدة لمرضى الأمراض الالتهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار "ويزلانا" كبديلاً مع دواء "ستيلارا" الذي يستخدم في علاج الأمراض الالتهابية المتعددة.

وتتضمن الموافقة على "أمغينز ويزلانا" Amgen's Wezlana، السماح باستخدامه للبالغين الذين يعانون من الصدفية اللويحية المتوسطة إلى الشديدة، والمرشحين للعلاج بالضوء أو الجهازي، والتهاب المفاصل الصدفي النشط، وفق ما أورد موقع "مديكال إكسبريس".

وتتضمن الأمراض الالتهابية المتعددة التي يتم استخدام الدواء في علاجها، داء كرون النشط المعتدل إلى الشديد، والتهاب القولون التقرحي النشط المعتدل إلى الشديد.

وتتضمن الموافقة السماح به للمرضى الأطفال، في سن 6 سنوات وأكثر، المصابين بالصدفية اللويحية المتوسطة إلى الشديدة والمرشحين للعلاج بالضوء أو العلاج الجهازي وأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل الصدفي النشط.

واستندت الموافقة على "ويزلانا" Wezlana إلى مراجعة الأدلة العلمية التي أظهرت أنها تشبه إلى حد كبير "ستيلارا" Stelara، من حيث السلامة والنقاء والفعالية.

وأكدت الأدلة المستمدة من الاختبارات الكيميائية والبيولوجية والمقايسات البيولوجية التشابه في السمات الهيكلية والوظيفية لكل من "ويزلانا" و"ستيلار"، بما في ذلك تلك المعروفة بتأثيرها على السلامة والفعالية.

وقال الدكتور نيكولاي نيكولوف من مركز تقييم وأبحاث الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "توفر الأدوية الحيوية خيارات علاجية إضافية آمنة وفعالة لزيادة إمكانية وصول الذين يحتاجون إلى علاج للأمراض الالتهابية إليها".

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