الامارات | وصفة لإنقاص الوزن ومنع تراكم الدهون.. بنصيحة خبراء تغذية ألمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء تغذية أن الكرفس يعد من المواد الغذائية التي تحتوي على العديد من العناصر المهمة للجسم والعمليات الحيوية، فضلاً عن مضادات الأكسدة ومحتواه المنخفض من السعرات الحرارية، وهو ما يجعله خياراً جيداً لكل من يرغب في إنقاص الوزن.

وأوضح خبراء التغذية الألمان - وفق بوابة «هيلبراكسيسنت» - أن الكرفس يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، وغني بمضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على الحماية من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، ما يعني مقاومة الشيخوخة والكثير من الأضرار والأمراض التي تظهر على الجسم.

وأشاروا إلى حقيقة أن الماء يشكل أكثر من 90٪ من الكرفس، وهو ما يجعله تجعله من المواد الغذائية المناسبة لكل من يرغب في إنقاص الوزن، لكن هذا ضمن نظام غذائي متكامل.

ومن الفوائد الأخرى لتناول الكرفس منع تراكم الدهون الحشوية وتأثيره الوقائي ضد الدسليبيدميا وارتفاع السكر في الدم وتحسين البكتيريا المعوية المهمة للعديد من عمليات الهضم والعمليات الحيوية الأخرى.

يذكر أن دراسة حديثة توصلت إلى أن الكرفس يساهم في فقدان الوزن، ومواجهة آثار اتباع نظام غذائي عالي الدهون وتقليل نسبة الدهون في الجسم بشكل كبير حتى لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.