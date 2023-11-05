شجع صناعة بلدك.. دليل الأمهات الكامل لمنتجات حلوى الأطفال بأيادي مصرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رفعت الأمهات شعار دعم المنتج المحلي، تضامنًا مع فلسطين، للوقوف بجانب أشقائنا في غزة بالدعم المعنوي، والبحث عن البديل المصري، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن منتجات حلوى مصرية للأطفال، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، منتجات حلوى مصرية أرخص من الأجنبي وموفرة، تضامنًا مع حملة الدعم.

وتساءلت السيدات عبر السوشيال ميديا، عن منتجات مصرية للحلوى، وجاءت الأسئلة في إطار «إيه البديل لمنتجات الأطفال من الحلويات؟، إيه بدائل منتجات الأطفال، عاوزين بديل للعصائر، عاوزين منتج مصري عشان ولادنا»، وهو ما أكدته أميرة عباس، السيدة الثلاثينية، خلال حديثها، لـ«هُن»: «ببقى عاوزة منتجات صحية للطفل بصناعة مصرية احتارت وسألت كتير عن المتاجر اللي بتبيعها».

منتجات مصرية للأطفال

وحول بدائل منتجات الطفل، قال محمد الصايغ، صاحب أحد المحال التجارية في الوراق، لـ«هُن»، إنّ السوق المصرية بها أنواع عديدة محلية الصنع من الحلويات: «بدايل المنتجات موجودة، الشيبسي بديله سبادوس وتايجر وبيج شيبسي وبرافو، والعصاير المصرية هي أجا ومزارع دينا ومنتجات جهينة، وحاليا سبيرو سباتس عملت أنواع عصاير من البطيخ والمانجا».

وأضاف «محمد» عن المنتجات المصرية الخالصة: «منتجات البسكويت زي نواعم ولامبادا وشاتوه وماجيك وبيسكو مصر وبيمبو وأيس كريم فرايداي ولبان ماربيلا وكيك كامارا وشوكولاتة كورونا دارك، كلها محلية الصنع».

فوائد دعم المنتج المحلي

وأوضحت هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، لـ«هُن»، عددًا من الفوائد التي تنتج عن حملات دعم المنتجات المصرية، ومنها:

- استخدام المنتجات المصرية يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد.

- زيادة استخدام المنتجات المحلية والتقليل من استهلاك المستوردة، يمكن أنّ يسهم في التقليل من استنزاف العملة الأجنبية؛ والانتقال من مرحلة الركود للتطور.

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ـ تنمية الصناعة وتدعيم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، يرفع معدلات التوظيف.

ـ تحويل السوق من احتكار إلى منافسة كاملة.

- وجود تباين في الأسعار لصالح المواطن المصري، مما سيخفض ذلك الطلب على العملة الأجنبية لشراء المنتجات المصرية.