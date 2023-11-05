بسكويت مثالي لأوقات الحروب والأزمات.. ماذا تقدم الأمم المتحدة لأهل غزة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جوعى ونازحون هذا ما تبقى من أهالي غزة، بعد سقوط آلاف الشهداء والمصابين، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصفها العنيف علىى قطاع غزة لمدة شهر متواصل، ومع هذه الأوضاع اللإنسانية جاء برنامج الأمم المتحدة لمساعدة الأهالي، مقدما علب بسكويت لنساء وأطفال غزة مكثف التغذية بمواصفات خاصة، وتزامن معه تداول عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب فيديو انتشر عن انقلاب شاحنة مساعدات لأهالي غزة، يفيد أن البسكويت قرب على انتهاء الصلاحية، إذ دونت على العبوات انتهاء صلاحيته بعد شهر، وهو ما أوضحته منظمة الأمم المتحدة في منشورها.

مواصفات وفوائد بسكويت نساء وأطفال غزة

وتعليقًا على هذا الأمر وماهية البسكويت مكثف التغذية، أوضح محمد عفيفي، أخصائي التغذية، خلال حديثه، لـ«هُن»، أنّ البسكويت المكثف هو سهل التحضير، ولا يتطلب الكثير من الجهد ويتناوله الأهالي بمجرد توزيعه، ويعمل على إشباع الفلسطينيين بصورة سليمة: «تناول هذا البسكويت يكون بمجرد توزيعه، وهو ليس منتهي الصلاحية، بل يتم تحديد الأولوية في نوعيات المواد الإنسانية والإغاثية التي تدخل قطاع غزة، لذلك هو مناسب للطعام، لأنه يحمل سُعرات حرارية قوية وطاقة، وتناول البسكويت وما زال غير منتهي الصلاحية المدون على العبوة لا يوجد فيه خطورة، لأن البكتيريا لم تدخله بعد».

الأمم المتحدة تقدم «بسكويت» لنساء وأطفال غزة مكثف التغذية

«البسكويت المقدم لغزة آمن للاستهلاك»، بهذه الكلمات أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن البسكويت المقدم لغزة صالح للطعام حتى أوائل الشهر المقبل بحسب التاريخ المدون على العبوات: «آمن للاستهلاك خلال الأسابيع المدونة على العبوات حتى أوائل الشهر المقبل، وذلك للتناول بمجرد توزيعه قبل هذا التاريخ، هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ»، بحسب ما جاء على منصتها «X».

«تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة ولا تستطيع الطهي»، أتى ذلك في إطار توضيح برنامج الأغذية العالمي، في أعقاب الفيديو الذي انتشر عن انقلاب شاحنة مساعدات لأهالي غزة، ومزاعم بوجود بسكويت منتهي الصلاحية فيها، محاولة لاصطياد الأخطاء، ولكنه بمواصفات معينة مشبعة لأهالي فلسطين، إذ لا يستطيعون الطهي.

الهلال الأحمر الفلسطيني: البسكويت ما يزال صالحا لشهر

«هناك الكثيرين يحاولون الاصطياد في الماء العكر، وهناك فيديو آخر يظهر شاحنة مساعدات فارغة وبعد فحصه وجدناه قديمًا ولا يمت للأحداث بصلة، وبالفعل كان هناك شاحنة من منظمة الغذاء الدولي العالمية للأمم المتحدة وبها بسكويت وانقلبت، وصلاحية البسكويت ما تزال صالحة لشهر وليس منتهي الصلاحية، والكميات ستصل للمدارس»، بحسب مروان الجيلاني، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

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بسكويت مثالي لأوقات الحرب

«البسكويت ليس منتهي الصلاحية بنسبة 100%، ويتم استخدامه في الكوارث والأزمات لأنه يحمل سُعرات حرارية قوية وطاقة ومثالي جدّا للطوارئ للعائلات التي لا تستطيع الطبخ، ويتم استخدامه في جميع أنحاء العالم في كل الأزمات»، بحسب برنامج الأغذية العالمي، لافتا إلى دخول 470 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية دخلت قطاع غزة من معبر رفح منذ بدء الحرب.