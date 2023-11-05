5 علامات تكشف الفرق بين المكياج الأصلى والمقلد.. كلمة السر في الملمس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المكياج ومستحضرات التجميل من أهم الأشياء التي تنتبه إليها السيدات، وتحاول الحصول على صفقات جيدة في المكياج، فتلجأ إلى شرائه من أماكن غير موثوقة، وهذا يضر البشرة بشكل فادح، كما أنه يكون مقلد أو منتهي الصلاحية، ولكي تتعرفي على الفرق بين الميكاج الأصلي والمقلد، نقدم إليكِ من خلال «هُن»، بعض النصائح حتى لا تنخدعين بسهولة، ولتحصلي على مكياج مميز لا يضر ببشرتك.

الفرق بين المكياج المقلد والأصلى

وللتفريق بين المكياج المقلد والأصلي، أوضحت ماريان عريان، خبيرة التجميل، لـ«هُن»، أنه يوجد فروق عديدة بين المكياج المقلد والأصلى: «علامة الملمس الناعم للمكياج هي أول علامة، فحاولي أن تجربي المنتج قبل الشراء، ينبغي أن يكون ملمسه ناعمًا لا يترك أي آثار أو حبيبات صغيرة على البشرة مع التأكد من اللون، وهذا ينطبق على كريم الأساس والبودرة وأحمر الشفاه».

الفرق بين المكياج الأصلي والمقلد

كما قدم موقع «Bright Side»، المتخصص في شؤون المرأة، الفرق بين المكياج المقلد والأصلى يمكن معرفته من خلال العلامات التالية:

- المنتج الأصلي له كود ورقم متسلسل.

- التأكد من مطابقة الأرقام والكود الموجودين على العلبة الداخلية والخارجية، فأحيانًا يتم استخدام علبة خارجية أصلية للمنتج والداخلية تكون مزيفة.

- عليكِ أن تتأكدي أن رائحة المنتج غير نفاذة بشكل مثير للقلق أو رائحتها كريهة.

- يجب التأكد أن قوام المنتج سلس وغير متكتل وليس به سوائل منفصلة عنه.

- استعيني بالإنترنت للتعرف على درجات الألوان الخاصة بالمنتج الأصلي وقارنيه بالمنتج أمامك.

علامات تدل على انتهاء صلاحية المكياج

بحسب موقع «health line» الطبي، المختص في الشؤون الصحية، فإن المكياج يظل فترات كبيرة مع النساء حتى أنهن أحيانًا لا يلاحظن علامات انتهاء صلاحيته، لذلك هناك مؤشرات تدل على انتهاء المدة المحددة لكشف التلف في المكياج:

- شم المكياج إذا كانت هناك رائحة كريهة، يجب التخلص منه.

- انظري لترى ما إذا كان قد تغير اللون.

- انتبهي إذا تغير النسيج أم لا، وتخلصي من المنتج إذا كان المنتج مختلفًا على بشرتك.