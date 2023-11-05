معطف الخندق الجلدي: موضة دافئة وجذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يزهو معطف الخندق (Trench Coat) في شتاء 2023/2024 بالجلد اللامع، ما يساهم في منح المرأة إحساساً بالدفء وإطلالة جذابة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "Elle" أن معطف الخندق هو معطف واق من المطر، ويتخلى هذا الموسم عن طابعه الكلاسيكي، الذي يتمثل في خامة الجبردين وألوانه الكلاسيكية المحايدة مثل البيج والرمادي والأزرق الداكن.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن معطف الخندق يكتسي هذا الموسم بالجلد، ليوفر المزيد من الدفء من ناحية، ويضفي على المظهر طابعاً أكثر فخامة من ناحية أخرى.

وأشارت "Elle" إلى أن معطف الخندق المصنوع من الجلد يتألق هذا الموسم بمظهر لامع وألوان جذابة مثل الأحمر الكرزي والأحمر البوردو والباذنجاني، ليمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

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