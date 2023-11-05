واقعة مأساوية.. أم تعثر على ابنتها متوفية على سريرها- وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، عُثرت أم على ابنتها البالغة من العمر 21 سنة متوفية، بعد تناول جرعة زائدة من الدواء الموصوف لها.

حدثت الواقعة عندما كانت الفتاة التي تدعى "كلوي كاتون"، نائمة على سريرها، بمنزلها في نيوكاسل أندر لايم، ستافوردشاير، بإنجلترا، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كانت المرأة وهي تعمل موظفة استقبال بعيادة أسنان تعاني القلق والاكتئاب، ما أدى إلى وفاتها.

وقالت والدتها تُدعي "آمي كاتون": "كانت تًُدخن السجائر الإلكترونية كثيرًا، وتعاني سعال شديداً في الأسبوع الذي سبق وفاتها".

وتابعت: "عندما ذهبت إلى غرفتها لاستيقاظها، لاحظت وجود علامات زرقاء في جسدها،كما أنه يميل إلى البرودة، لذا فورا اتصلت بالإسعاف".

وأضافت: "ومع ذلك، لسوء الحظ، أُعْلِنَت وفاتها في مكان الحادث".

أشار تقرير علماء السموم إلى أن، كانت المرأة تتناول أدوية لعلاج القلق والأرق.

قال ستيفن مورجان، طبيب عام في مستشفى ستافوردشاير العام، إنجلترا: "إن كلوي كانت تكافح من أجل النوم، وتشعر بالقلق بشأن فقدان وظيفتها بسبب قلة النوم".

وتابع: "كشف تشريح جثتها أن سبب الوفاة هو تسمم زوبيكلون، وهو حالة طبية تحدث عندما يتناول الشخص جرعة زائدة من الدواء، يمكن أن يكون التسمم خطيرًا ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة".

وأضاف: "يجب تناول دواء زوبيكلون باعتدال، لأنه يمكن أن يسبب الإدمان".

وقالت الأم: "لقد كانت مرحة ولطيفة، وتحب الضحك كثيرًا".

وأضافت: "لم تكن ابنتي فحسب، بل كانت أعز صديقاتي، لقد مررنا بفترات صعود وهبوط، لكنها كانت صبورة".

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