امرأة توفيت بعد ثلاثة أسابيع من إصابتها بسرطان البنكرياس.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيبت امرأة بريطانية تدعى "هيلين وينتر بسرطان البنكرياس بعد أن تطورت أعراضها بسرعة، ومن المؤسف أنها توفيت بعد ثلاثة أسابيع من تشخيص حالتها.

وكشفت ابنتها عن الأعراض التي عانت منها والدتها لرفع مستوى الوعي حول علامات سرطان البنكرياس، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقالت سوزانا وينتر، ابنة هيلين: "لا أعتقد أن أمي كانت على علم بعلامات سرطان البنكرياس قبل تشخيص إصابتها".

وتابعت: "لم تذكر أعراضها لأخي أو أختي أو لي؛ لأنها لم تكن تريد أن تقلقنا حتى اضطرت إلى ذلك".

وأضافت: "توفيت أمي بعد ثلاثة أسابيع فقط من تشخيص حالتها".

وكانت العلامات الأولى التحذيرية بالنسبة لهيلين هي "التعب المستمر واضطراب المعدة"، ولكنها اعتقدت أن ذلك يرجع إلى تقدمها في العمر.

ومع ذلك، فإن الورم الموجود في البنكرياس لم يتوقف عند هذا الحد واستمر في إنتاج المزيد من الأعراض.

وفي النهاية، بدأت الأم تعاني من اصفرار عينيها وجلدها، المعروف أيضًا بإسم "اليرقان".

وعادةً ما يصاحب أعراض سرطان البنكرياس هذه بول داكن وبراز شاحب وحكة شديدة في الجلد، وهو ما ظهر أيضًا في حالة هيلين.

وظهرت جميع هذه العلامات التحذيرية فجأة، ما جعلها تشعر بالقلق الشديد.

لذا ذهبت إلى الطبيب الذي أجرى لها اختبارات الدم والتصوير المقطعي المحوسب على الفور، وأخبرها أنها مصابة بورم كبير وغير قابل للجراحة، وبالفعل توفيت بعد ثلاثة أسابيع.

"الضحك بيطول العمر".. إليك تأثيره على صحة قلبك

دراسة.. الذهاب إلى السينما مرة في الشهر يحميك من هذا المرض بنسبة 35%

خبير يحذر من التعامل مع برج العقرب في منتصف الشهر.. ونصائح لتجنب "لدغته"

صور.. دودة طفيلية تفاجئ الأطباء داخل دماغ امرأة أسترالية

مدرسة روسية تثير الجدل بتركيب كاميرات مراقبة في مرحاض الفتيات.. هذا ما حدث