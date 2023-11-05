كشف روتيني عند طبيب الأسنان أنقذ حياة سيدة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، ذهبت سيدة تدعى إيلي براون إلى الكشف الروتيني لطبيب الأسنان، لتكتشف إصابتها بمرض خطير، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة Dailymail البريطانية.

وشاركت عارضة الأزياء الأمريكية تفاصيل المحنة التي عاشتها، وبدأ الأمر عندما رأى الطبيب كتلة على لسانها، وبعد إجراء عدة فحوصات، تبين إصابتها بالمرحلة الأولى من سرطان الخلايا الحرشفية داخل الفم، وغالبًا لا يشكل ضرر كبيراً.

وتابعت صاحبة الـ 45 عامًا، أن الأطباء شخصوا حالتها أنها تعاني من مشكلة صحية تدعى "الحزاز المسطح"، وهي عبارة عن هجوم من جهاز المناعة على الجلد، وينتج عن ذلك ظهور نتوءات وبقع باللون البنفسجي مثيرة للحكة على الجلد.

وأوضحت براون، أن تلك المشكلة الصحية تجعلها تعاني من التهاب مستمر، وبالتالي تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم، لذا قرر الطبيب إزالة الورم من خلال التدخل الجراحي، ولكن لم يتمكنوا من تكملة رحلة العلاج الإشعاعي بسبب الحزاز المسطح.

وبعد مرور عام، ظهرت عدة أعراض عليها لم تتمكن من تحملها، ومنها الشعور بألم في الأذن شديد، وسرعان ما تم التدخل الجراحي العاجل، وتم استئصال الفك السفلي، ووضع عظم من الساق في الفك، وبقيت في الرعاية داخل المستشفى لمدة 9 أيام، وبدأت رحلة العلاج الكيميائي والإشعاعي، واحتاجت إلى فترة تأهيل حتى تتمكن من المشي مجددا بعد استخدام عظم من ساقها.

وتمكنت من استعادة حياتها مجددا، ولكنها تجري فحصاً روتينياً كل عام للتأكد من أنها غير مصابة بسرطان الفم، منذ عام 2020، والأمر الجيد أنه لم يعد إليها من جديد، وتمارس حياتها بشكل طبيعي فهي تعمل رئاسة إنتاج شركة "نيت ورك ميديا" للإنتاج الإعلامي، وتحرص على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحتها.

"الضحك بيطول العمر".. إليك تأثيره على صحة قلبك

دراسة.. الذهاب إلى السينما مرة في الشهر يحميك من هذا المرض بنسبة 35%

خبير يحذر من التعامل مع برج العقرب في منتصف الشهر.. ونصائح لتجنب "لدغته"

صور.. دودة طفيلية تفاجئ الأطباء داخل دماغ امرأة أسترالية

مدرسة روسية تثير الجدل بتركيب كاميرات مراقبة في مرحاض الفتيات.. هذا ما حدث