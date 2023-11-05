تعرف على موعد برودة الجو.. هل الوقت مناسب لارتداء الملابس الشتوية؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

متى موعد قدوم الشتاء وانخفاض درجات الحراراة؟ سؤال يدور في أذهان الأمهات خلال الأيام الحالية، إذ تختلف وتتبدل حالة الطقس، خاصة في فترات الصباح الأولى التي تسود فيها لمسة باردة، وأيضًا في الساعات المتأخرة من الليل، رغم أن الجو اليوم حار أغلب أوقات اليوم.

أمور تضع الأمهات في تخوفات كبيرة على أطفالهن، الأكثر عرضة لاستقبال أمراض الشتاء، خاصة مع تباين درجات الحرارة، مع انخفاض المناعة، وهو ما يجعل الأطفال عرضة للإصابة بالفيروسات.

ومع استقبال شهر نوفمبر، والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، يظل السؤال الذي يدور في الأذهان عن موعد فصل الشتاء، ومتى يبدأ الأطفال في ارتداء الملابس الشتوية؟.

ما هو موعد قدوم الشتاء؟

وردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحها لـ«هن»، على السؤال الشائع، موجهة حديثها للأمهات، مؤكدة أن الوقت الحالي ليس مناسبا لارتداء الملابس الشتوية: «لسه شوية إحنا لسه مع ارتفاع درجات الحرارة».

وعن موعد فصل الشتاء، وارتداء الملابس الشتوية، أشارت «غانم» إلى أن فصل الشتاء 2023، يبدأ 21 ديسمبر، إذن الآن لن تتطلب الأجواء ارتداء الملابس الشتوية، ولكن يفضل الاحتفاظ بقطعة أخرى في الأوقات المتأخرة من الليل.

وعلى الجانب الآخر، نصح الدكتور أحمد الحسيني حمد، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن»، أنه للحفاظ على صحة الرضع من التغيرات المناخية، لابد من ارتداء الملابس القطنية خلال الطقس الحالي، مع الاحتفاظ بشال أو قطعة إضافية للساعات المتأخرة من الليل.