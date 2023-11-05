شجعي منتجات بلدك.. بهارات مصرية رخيصة وموفرة 100%

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في خضم رفع راية التضامن مع فلسطين، للوقوف بجانب أشقائنا في غزة بالدعم المعنوي، والبحث عن بدائل لمنتجات مصرية 100%/ لتشجيع المنتج المصري واستبدال المنتجات الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، بدأ عدد كبير من السيدات استخدام المنتجات المصرية، وتحديدا السؤال عن منتجات المطبخ من البهارات، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، منتجات بهارات مصرية أرخص من الأجنبية وموفرة.

حيرة السيدات في منتجات البهارات

وفي إطار دعم القضية الفلسطينية، تساءلت السيدات عبر مواقع التواصل المختلفة، عن منتجات مصرية للبهارات، وجاءت الأسئلة في إطار «إيه البديل للبهارات مصري؟، إيه بدائل منتجات الكيكة، محتاجين بديل لمرقة الدجاج، عاوزين منتج مصري عشان ولادنا»، وهو ما أكدته حنان حسين، السيدة الأربعينية، خلال حديثها، لـ«هُن»: «ببقى عاوزة منتجات للمطبخ بصناعة مصرية، احتارت وسألت كتير عن المتاجر اللي بتبيعها».

منتجات مصرية للبهارات

وحول بدائل منتجات الطفل، قال أحمد علي، صاحب أحد المحال التجارية، لـ«هُن»، إنه توجد الكثير من المنتجات المصرية يمكن أن تستخدم بهارات للطعام: «خلطة البانية لها شركة كريسبي، وللخلطات المختلفة للأطعمة شركة وائل وشيفي والريحان، وشركة فلافي والدكتور وسوبر ماما لجميع أنواع التوابل، ومرقة الدجاج شركة فرجللو أو لاتيريا، وكوكس لجميع أنواع المحسنات المستخدمة في الحلوى»، كما تدخل منتجات شركة الضحى ضمن منتجات الدعم المصري.

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فوائد دعم المنتج المحلي

وأوضحت هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، لـ«هُن»، عددًا من الفوائد التي تنتج عن حملات دعم المنتجات المصرية، ومنها: «استخدام المنتجات المصرية يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد، وتنمية الصناعة وتدعيم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، يرفع معدلات التوظيف، وتحويل السوق من احتكار إلى منافسة كاملة ووجود تباين في الأسعار لصالح المواطن المصري، مما سيخفض ذلك الطلب على العملة الأجنبية لشراء المنتجات المصرية».