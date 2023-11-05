للرجال.. 5 أطعمة ومشروبات تسبب ضعف الحيوانات المنوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني عديد من الرجال من مشاكل في الخصوبة، فقد يكون هناك عدد من العوامل التي تساهم في ذلك، ولعل أبرزها النظام الغذائي.

وهناك بعض الأطعمة التي تسبب ضعف الحيوانات المنوية لدى الرجال.

فيما يلي، نذكر لكم 5 أطعمة ومشروبات يجب على الرجال تجنب استهلاكها، لأنها تسبب ضعف جودة الحيوانات المنوية لديهم، وفقًا لموقع "NDTV".

- اللحوم المصنعة:

تناول اللحوم المصنعة يمكن أن يؤثر في عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمواد الحافظة.

- منتجات الألبان كاملة الدسم:

منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب والجبن يمكن أن تضر بحركة الحيوانات المنوية، لاحتوائها على كمية كبيرة من الدهون المشبعة.

- الوجبات السريعة:

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والسكر، ما يجعلها ضارة بصحة الجهاز الهضمي والقلب والخصوبة.

- المشروبات الغنية بالسكر:

يرتبط زيادة استهلاك المشروبات السكرية والغازية بانخفاض حركة الحيوانات المنوية، نظرًا لأن كثيراً من السكر يمكن أن يزيد مقاومة الأنسولين، ما يسبب الإجهاد التأكسدي، ونتيجة لذلك، تنخفض حركة الحيوانات المنوية.

- الكافيين:

تحتوي المشروبات، مثل القهوة والشاي على نسبة عالية من الكافيين، ويؤدي استهلاكه بكمية كبيرة ضعف الحيوانات المنوية للرجل.

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