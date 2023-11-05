ضع الملح في أرجاء منزلك.. وشاهد ما سيحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الملح هو أحد أكثر التوابل شيوعًا في العالم، ويستخدم في مجموعة من الأغراض، بما في ذلك تحضيرالطعام والتنظيف والتطهير.

لكن، هل تعلم ماذا يحدث عند وضع الملح في أرجاء المنزل؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما جاء في موقعي "House digest"، و"Mashed".

- يحتوي الملح على خصائص تجفيف تجعله يسحب الرطوبة من الهواء، ما يساهم في منع نمو العفن والبكتيريا.

- كما أن الملح له قدرة على امتصاص الطاقة السلبية، ما يساعد على خلق جو أكثر إيجابية في المنزل.

- يحتاج النمل إلى الرطوبة للبقاء على قيد الحياة، لذلك يمكن أن يؤدي وضع الملح على الأرض إلى تجفيف النمل وإعاقة حركته.

وهناك استخدامات أخرى للملح، وتشمل:

1. إزالة بقع الزيت

ما عليك سوى سكب ما يكفي من ملح الطعام على المنطقة المراد تنظيفها في الحائط، واتركيه لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم امسحيها بمنشفة ورقية، ثم نظفي المنطقة باستخدام صابون الأطباق والمناشف الورقية.

يسرع الملح أكسدة الأحماض الدهنية في الزيوت، ما يؤدي إلى تحللها.

2. التخلص من انسداد الحوض

نظرًا لأن الملح مادة كاشطة، فيمكنه تفتيت الكتل وإزالة بقايا الطعام من بالوعة حوض المطبخ.

3. تنظيف أواني الطعام

اسكبي حوالي نصف كوب من ملح الطعام في وعاء صغير، وقومي بتقطيع ليمونة طازجة إلى نصفين ثم اغمسها جيدًا في الملح وافركيها على أواني الطعام الفولاذ المقاوم للصدأ.

بمجرد فرك الإناء بلطف، يمكن تنظيفها بالماء والصابون، وتصبح جديدة كما كانت.

4. تنظيف الثلاجة

تنتج الثلاجة روائح كريهة عندما لا تُنَظَّف بدرجة كافية، ويمكن معالجة هذا الأمر باستخدام ملعقة كبيرة أو اثنتين من الملح المذاب في الماء الدافئ، يساعد هذا على التخلص من الانسكابات اللزجة الجافة، وإزالة البقع من الرفوف.

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