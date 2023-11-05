بعد إصابته.. شاب يكشف عن 4 أعراض سرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان البنكرياس هو نوع من السرطان يُصيب البنكرياس، وهو عضو في البطن يفرز الهرمونات والإنزيمات الهضمية.

عادة ما لا تظهر أعراض سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة.

وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، كشف شاب أمريكي يدعى "ماني جارسيا"، عن تغييرات طفيفة شعر بها عندما كان في رحلة عمل في ألمانيا مع والده.

بدأ ماني، وهو يعمل مدرب القفز بالمظلات يعاني آلاماً مفاجئة وحادة في بطنه.

قال: "بدأ الأمر بألم شديد في الكبد يعود بشكل متكرر، واعتقدت أنه ألم في المعدة".

وتابع: "لكن، شعرت بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء، لكنه أرجعها في البداية إلى السفر".

وأضاف: "بعد العودة إلى منزلي في ميامي، فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية، استمرت الأعراض في التفاقم، لذا قررت الذهاب إلى المستشفى فورًا".

وبعد فحص حالته، أوصى الأطباء بتناول ماني ملين وعاد إلى منزله.

لكن صحته بدأت تتدهور بسرعة، واضطر ماني إلى الابتعاد عن تناول بعض الأطعمة من نظامه الغذائي أسبوعًا بعد أسبوع.

واستكمل مدرب القفز بالمظلات: "فقدت كثيراً من وزني، وبدأ بطني تنتفخ، أصبحت آلام الكبد أكثر إيلامًا وتحدث بشكل متكرر".

ودفعت الأعراض الشاب إلى الذهاب مباشرة إلى طبيب الجهاز الهضمي، الذي أخبره أنه يعاني التهاب المعدة.

لكن ساءت حالته الصحية، لذا اتصل بأخصائي أمراض الجهاز الهضمي فورًا.

وبعد إجراء فحص التصوير المقطعي، شُخِّصَت إصابته بسرطان البنكرياس في المرحلة الرابعة.

في هذه المرحلة، كان ماني يعاني أوراماً في البنكرياس والكبد والعمود الفقري والدماغ.

ثم بدأ ماني في الخضوع للعلاج الكيميائي، مما سمح له بتناول مزيد من الطعام خلال أيام أكثر مما يستطيع تناوله خلال أشهر.

وفي وقت لاحق، تلقى ماني اتصالاً من طبيبه بأن حالته الصحية في تحسن.

وأضاف ماني : "العلاج الكيميائي والمناعي هو ما أنقذ حياتي فورا".

ويسعى ماني لتحقيق أحلامه في القفز بالمظلات، كما يحث الأشخاص الآخرون الذين يعانون السرطان مشاركة حالتهم الصحية والتعلم من الآخرين.

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