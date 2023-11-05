علامة في البطن علامة على إصابتك بهذا النوع الخطير من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتعامل العديد من الأشخاص مع تورم البطن على أنها مشكلة صحية ترتبط بعسر الهضم، ويجهل الكثير أنها قد تكون علامة على الإصابة بمرض خبيث.

لذا في التقرير، سوف نتعرف على علاقة تورم البطن بالإصابة بسرطان الكبد، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Verywellhealth".

الأعراض الشائعة لسرطان الكبد

عادة لا ينتج عن سرطان الكبد أي أعراض أولية، وغالبًا ما يتم اكتشاف معظم الحالات المصابة بسرطان الكبد في المراحل المتأخرة، ومن بين تلك العلامات التي تكشف إصابتك بسرطان الكبد، تورم البطن.

تورم البطن

قد يشعر بعض الأشخاص بوجود كتلة صلبة ومتورمة في المنطقة الموجودة أسفل القفص الصدري على الجانب الأيمن، وفي كثير من الأحيان، يكون هذا التورم غير مؤلم، ولكن في حالة الشعور بالألم قد تؤدي إلى الشعور بالإزعاج في المناطق المحيطة بالورم.

ومن المشكلات الصحية المتسببة في تورم البطن، تأثير سرطان الكبد على الطحال، حيث يجعله متضخم ويظهر على شكل ورم في الجزء العلوي الأيسر من البطن، بالإضافة إلى الشعور بالألم الذي يرافقه.

ألم البطن

عادة ما يشعر الأشخاص بالألم والانزعاج على الجانب الأيمن من البطن أسفل الأضلاع مباشرة بسبب ضغط ورم الكبد على الهياكل أو الأعصاب الأخرى في هذه المنطقة، لذا عليك أخذ نفس عميق واضغط بخفة إلى أعلى أسفل القفص الصدري على الجانب الأيمن في المكان الذي يتواجد به الكبد، إذا كان لديك تضخم الكبد عليك التواصل مع الطبيب سريعًا.

أعراض مختلفة لسرطان الكبد

1- فقدان الوزن غير المبرر.

2- ضيق التنفس.

3- ألم في الكتف الأيمن.

4-الشعور بالغثيان.

5- الشعور بالتعب والضعف.

6- الحمى.

7- القيء.

8- اليرقان، وهي اصفرار الجلد والجزء الأبيض في العين.

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