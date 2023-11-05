حسام موافي يحذر من إهمال تورم القدمين علامة على الإصابة بأمراض مزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تورم القدمين من المشكلات الصحية الشائعة ما بين العديد من الأشخاص، ويمكن أن تنتهي من تلقاء نفسها أو قد تكون علامة على الإصابة بمشكلات صحية أكثر خطورة.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن تورم القدمين من العلامات التحذيرية التي تكشف الإصابة ببعض الأمراض المزمنة الخطيرة، في القلب والكلى والكبد.

وأوضح خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن تورم القدمين قد يكون علامة على الإصابة بتليف الكبد، وذلك لأنهم يعانون من مشكلة احتباس السوائل في البطن و القدمين و التي تعرف باسم "استسقاء".

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة، أن تليف الكبد غالبًا ما يتسبب في تورم القدمين نتيجة لعدم قدرة الجسم على إنتاج المادة التي تمنع السوائل من التسرب خارج الوريد، وتشتهر باسم الزلال والألبومين.

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