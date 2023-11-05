ضرب مبرح للرجال عند الزواج في هذه البلد .. إليك التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

العادات الغريبة التي تتعلق بالزفاف أصبحت كثيرة وشائعة، ولكن الأمر لم يصبح عادات قديمة، حيث يتحول إلى طقوس حديثة، تثير جدلاً بين الأشخاص.

ومن أكثر البلاد التي تمتلك عادات غريبة تتعلق بالزواج، هي الصين، وذلك وفقًا لما ذكره موقع The Post:

ضرب العريس

تعتبر تلك العادة منتشرة في مدينة هونان في الصين، وتحديدًا في مقاطعة هوبي الموجودة في وسط البلاد، وذلك لأنهم يرون أن كلما تم ضرب العريس بقوة يجعله ذلك يحصل على المزيد من البركات، كما تكون بمثابة تذكير للعريس بأن الزواج لا يعد أمراً صعباً.

ولا يتوقف الأمر على ذلك فقط، بل يكون هناك مكاسب مالية للمعازيم التي تضرب العريس بقوة ومهارة، وكان قد انتشر مقطع فيديو تم تصويره عام 2018، في تشاويانغ، عند مقاطعة هونان.

وكان قد ظهر العريس في مقطع الفيديو وهو يتعرض للضرب المبرح وكان بمثابة جلد، ولم يتدخل أحد، ولكن عند انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار تعاطف العديد من المتفرجين.

وخلال العام الجاري في مقاطعة جيلين شمال شرق الصين، تم ضرب العريس بشكل جماعي بالمكانس، ولكن كان هناك مجموعة حاولوا الدفاع عنه من خلال استخدام أغطية الأواني كدروع للحماية.

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