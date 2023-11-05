أثارت الجدل وأدمت القلوب.. حقيقة صورة استشهاد طلاب فصل كامل بمدرسة في غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ السابع من أكتوبر، وتحديدًا عقب عملية طوفان الأقصى، فتحت أبواب الجحيم على غزة، أصحاب الأرض باتوا يواجهون إبادة جماعية، ومجازر تُشيب لها الرؤس، أشلاء الأطفال في كل مكان، والدماء تُلطخ الحوائط وتخضب الأرض أرض فلسطين الطاهرة، والمنازل باتت رُكام، والمدارس التي تحولت إلى ملاجئ للنازحين أصبحت قبورا لساكنيها.

فخلال الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023، استهدف الاحتلال العديد من المدارس بمخيم جباليا، ومدرستين في مخيم البريج، ومدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة، ومدارس شمال غزة، وبمنطقة الصفطاوي والعديد من المدارس التي أصبحت كومة رماد عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي لها.

صورة استشهاد جميع الطلاب بفصل واحد في غزة

وخلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تبدو لأحد الفصول الدراسية، دون طُلاب، ووُضع على كل مقعد باقة من الورود، رحمة ونور على أرواح الطلاب، إذ ذهب البعض بإن الصورة لاستشهاد كافة طلاب مدرسة في غزة، حتى ظلت المعلمة وحيدة، معلقون: «إلى هُنا انتهىٰ العام الدراسي وحصل التلاميذُ علىٰ الشهادة».

ما حقيقة صورة استشهاد جميع الطلاب بفصل واحد في غزة؟

في هذا الصدد، علقت إسراء البحيصي مراسلة فلسطينية، على الصورة، مؤكدة إنها تسرد واقع الطلاب والأطفال بغزة، لكن لا تعلم توقيتها أو حقيقتها: «مبقاش في مدارس حاليًا بسبب الحرب، وأغلب المدارس بقت ملجأ للنازحين، وفيه آلاف الأطفال استشهدوا من بداية الحرب على غزة، لكن الصورة نفسها لم اتأكد منها»، وفقًا لحديثها لـ«هُن».

أما شروق أسعد، عضو الأمانة العامة بنقابة الصحفيين بفلسطين، فأوضحت خلال حديثها لـ«هُن»، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عشرات المدارس وآلاف الطلاب خاصة الأطفال، ولا توجد مدارس أو عام دراسي في غزة بسبب الحرب، مشيرة إلى أن الصورة المنتشرة مُعبرة فقط عن الحدث الذي يمر به الأطفال، ولا تأكيد عن التقاطها في فصول أحد مدارس غزة.