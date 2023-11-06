الامارات | تطبيق جديد يساعد الفنانين على إنتاج فيديوهات موسيقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة كايبر المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدمة في إنتاج التسجيلات الموسيقية للفنانين المشهورين، كيد كودي ولينكن بارك، عن تطبيق جديد للهواتف الذكية، لمنح المبدعين والموسيقيين والفنانين مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إمكانية تحويل النصوص المكتوبة إلى فيديوهات، والصور إلى فيديوهات، والفيديوهات إلى فيديوهات جديدة.

وتقدم «كايبر» نوعين من أنماط التحريك «فليب بوك»، وهو تأثير إطار وراء إطار أو «موشن»، وهو نمط سائل، حيث ينتقل المحتوى بين الإطارات بسلاسة. ويمكن أن يصف المستخدمون الطريقة التي يرغبون في ظهور الفيديو بها، أو الاختيار من أنماط وموضوعات «كابير» مسبقة الترويج.

وأقصى زمن مسموح به للفيديو ثماني دقائق، لكن الشركة تعتزم توفير فترات أطول للفيديوهات في المستقبل. ويستغرق إنتاج الفيديو الواحد 30 دقيقة.