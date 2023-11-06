الامارات | الجوائز الأدبية الفرنسية تدخل أسبوعها الحافل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب المهتمون إعلان الفائزين بالجوائز الأدبية الفرنسية المرموقة، وأبرزها غونكور، وستختار لجان التحكيم من بين الروايات الصادرة سنة 2023 والمتأهلة إلى المراحل النهائية.

ويصوّت أعضاء أكاديمية غونكور لاختيار الفائز ظهر غد في مطعم «دروان» الباريسي، الذي درجوا على الاجتماع فيه لهذا الغرض منذ أكثر من قرن.

وجرياً على العادة، تُمنَح جائزة رونودو في المكان نفسه مباشرة بعد إعلان الفائز بجائزة غونكور، بعد أن يكون سبقهما إعلان الفائز بجائزة فيمينا، في حين يُكشف الخميس المقبل عمن سينال جائزة ميديسيس.

ويُعوَّل عادة على هذه المكافآت الخريفية لتنشيط مبيعات الكتب خلال الشهرين الأخيرين من العام، وهما الأهم بالنسبة إلى أصحاب المكتبات.

وتُعد الكاتبة نيج سينّو الأوفر حظاً لنيل جائزة فيمينا اليوم عن روايتها «تريست تيغر».