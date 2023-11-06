الامارات | إبداعات «سكة».. إلى حي الشندغة التاريخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ12 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، خلال الفترة من 23 فبراير حتى الثالث من مارس 2024.

وكشفت الهيئة عن انتقال فعاليات المهرجان إلى حي الشندغة التاريخي.

وكانت «دبي للثقافة» قد وجهت في وقت سابق دعوة مفتوحة إلى المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والعرب المحترفين والناشئة، للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في فنون التشكيل والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة التي تضيء على ثراء المشهد الثقافي المحلي، وتوجهات قطاع الفنون عالمياً.

وأضافت الهيئة قسماً خاصاً بـ«فنون الطهي» إلى المهرجان الذي يندرج تحت مظلة «منصة سكة» و«موسم دبي الفني»، باعتباره فناً يحفز على الابتكار، ويسهم في إبراز روائع الثقافات التي تعيش على أرض دبي، ليعكس حالة التمازج والتعايش فيما بينها.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال مهرجان سكة للفنون والتصميم إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

يذكر أن النسخة الـ11 من «سكة للفنون والتصميم» حققت إنجازات جديدة وأرقاماً قياسية تعكس حيوية مشهد دبي الإبداعي، إذ نجح المهرجان في استقطاب أكثر من 120 ألف زائر، تابعوا إبداعات أكثر من 200 فنان ومبدع، وتفاعلوا مع العشرات من ورش العمل والجلسات الحوارية والعروض الترفيهية والموسيقية التي شهدتها نسخة المهرجان الماضية.

• «دبي للثقافة» تسعى من خلال المهرجان إلى توفير منصة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي بالمواهب من الإمارات والخليج.