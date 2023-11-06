الامارات | «الشارقة للكتاب» ترسم خريطة طريق للمستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن الهيئة أصبحت مستعدة لاتخاذ الخطوة المقبلة نحو ترسيخ أثرها الإيجابي، وتعزيز إسهاماتها بشكل أكبر في تطوير صناعة الكتاب بالشارقة والمنطقة والعالم.

وأعربت عن تقديرها وامتنانها للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أثمرت تأسيس هيئة الشارقة للكتاب، بهدف «تعزيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية، وتوفير منصة للتبادل الثقافي والمعرفي بين الأمم والثقافات، وبناء مجتمع المعرفة».

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخة بدور القاسمي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة في مقرها الرئيس، على هامش فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ ناقش أعضاء مجلس الإدارة استراتيجيات الهيئة الرامية إلى ترسيخ فاعلية مبادراتها وشراكاتها في تعزيز نمو وتقدّم منظومة النشر بدولة الإمارات والمنطقة والعالم.

ودعت الشيخة بدور القاسمي، أعضاء مجلس الإدارة إلى توظيف خبراتهم وعلاقاتهم، مع توجيههم لتحقيق هذا التحول الجديد، بما يمكّن هيئة الشارقة للكتاب من ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في صناعة الكتاب.

وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في الاجتماع كلاً من الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية في «طيران الإمارات»، والمدير العام لـ«اتصالات من &e» في الإمارات الشمالية مستشار الرئيس التنفيذي عبدالعزيز حمد تريم، وعضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله محمد العويس، ورئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلّم، والمدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد محمد الكوس، والمديرة التنفيذية لبيت الحكمة رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مروة عبيد العقروبي.

كما شهد الاجتماع مشاركة أعضاء مجلس الإدارة الدوليين.

واختتم الاجتماع بورشة عمل حول الاستراتيجية، ونقاش حول إعداد خريطة طريق للمستقبل، تلته جولة في مرافق هيئة الشارقة للكتاب.

بدور القاسمي:

• الهيئة أصبحت مستعدة لاتخاذ الخطوة المقبلة نحو ترسيخ أثرها الإيجابي، وتعزيز إسهاماتها في تطوير صناعة الكتاب.

عن المسيرة

قدّم الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، عرضاً أتاح لأعضاء مجلس الإدارة الاطلاع على مسيرة الهيئة منذ انطلاقها قبل تسعة أعوام، وسلّط الضوء على جهودها في تطوير استراتيجيات ومبادرات ناجحة، مكنتها من تعزيز الإسهامات الثقافية التي قدّمتها إمارة الشارقة لدولة الإمارات والعالم.