الامارات | موسم الدرعية يعود بشعار «أرض ترويك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «أرض ترويك»، ينطلق موسم الدرعية الجديد في ديسمبر المقبل، وستتضمن النسخة الثالثة أجندة حافلة بالفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية التي تستمر حتى مارس 2024.

وأعلنت شركة «الدرعية» في بيان أن الموسم الجديد احتفاء مميز يليق بالقصة الفريدة لهذه الأرض، الدرعية، التي تثير الفضول الثقافي لدى زوّار موسم الدرعية من داخل المملكة وخارجها، من خلال جمالها وطبيعتها وتاريخها الاستثنائي.

وأشارت إلى أن الموسم سيتضمن العديد من المفاجآت والتجارب النوعية وإحياء المناطق في جميع أنحاء الدرعية، مثل: الحدائق، ومطل البجيري، وحي الطريف التاريخي المدرج في قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي.

كما سيتضمن معارض فنية، وعروض أفلام، وتجارب طهي، والعديد من الأنشطة الخارجية، مثل: ركوب الخيل، والتخييم، ومشاهدة النجوم، إضافة إلى ليالي الدرعية.

من جهته، قال وزير السياحة والأمين العام وعضو مجلس إدارة شركة «الدرعية»، أحمد الخطيب: «مع توسع المملكة العربية السعودية في عروضها السياحية، فإننا نطلق العنان للإمكانات الهائلة التي يوفرها هذا القطاع، والتركيز بشكل كبير على إبراز الأصالة والتراث. ونهدف في موسم الدرعية لهذا العام إلى تفعيل العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية التي ستعزز من التعرف إلى كرم الضيافة والتقاليد السعودية الفريدة، ودعم البرامج المختلفة».

بينما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «الدرعية»، جيري إنزيريلو، أن موسم الدرعية هذا العام يتميز بالتجارب الثقافية والعروض الحية التي تركز على إبراز التراث والثقافة، وما تمتاز به المملكة، مشيراً إلى أن «الدرعية» واحدة من أهم المواقع الثقافية في السعودية.

وسيوفر موسم الدرعية فرصاً للزوار للتعرف إلى كرم الضيافة والثقافة الغنية والتراث والتقاليد التي تتمتع بها المملكة.