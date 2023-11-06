الامارات | «أغلى الماسات» في مزاد لدار «كريستيز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع أن تصبح ماسة «بلو رويال» النادرة واحدة من أغلى الماسات التي تبيعها دار «كريستيز» للمزادات عند عرضها غداً.

تعد «بلو رويال» القطعة الأبرز التي ستعرض إلى جانب مجموعة من المجوهرات للبيع في مزادات في جنيف، والتي تشمل عقداً من اللؤلؤ وضعته الممثلة أودري هيبورن، وساعة كانت ملكاً للنجم مارلون براندو.

وماسة «بلو رويال» التي تزن 17.61 قيراطاً، هي أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة من الداخل تعرض للبيع في تاريخ المزادات.

ومن المتوقع أن تباع بسعر يراوح بين 35 و50 مليون دولار في مزاد «ماغنيفيسنت جيويلز» للمجوهرات الرائعة، الذي تنظمه دار كريستيز.

وبقيت الماسة الموضوعة في خاتم ضمن مجموعة خاصة على مدى 50 عاماً. وتعد الماسات الزرقاء الزاهية التي تزن أكثر من 10 قراريط نادرة جداً. ومنذ تأسيس دار كريستيز عام 1766، لم تعرض إلا ثلاث ماسات من هذا النوع للبيع، وكلها خلال الأعوام الـ13 الماضية.