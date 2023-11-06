الامارات | سباق نخلة جميرا.. لياقة واستمتاع بمناظر خلابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت النسخة الأولى من «نخيل بالم رن»، الذي نظّمته شركة «نخيل»، بالتعاون مع «ريس مي»، في استقطاب 1790 من عشاق الجري.

وشمل السباق مسافات 21.1 و10 وخمسة كيلومترات لمن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، ومسافة كيلومتر للصغار الذين تراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و15 عاماً، ما أتاح فرصة مثلى للراغبين في تحقيق أهداف تحدي دبي للياقة 2023 بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً.

وبهدف إضفاء مزيد من البهجة على المشاركين، نظّمت «نخيل» مسابقات عدة، مثل تحدي التمارين الرياضية، ومسابقات مخصصة للأطفال.

واستمتع المشاركون بالمناظر الخلابة في «نخلة جميرا»، إذ غطى مسار السباق طريق الهلال «ذا كريسنت» شبه الدائري، الذي يحيط بالجزيرة، إضافة إلى مسار الجري في «حديقة الاتحاد» الواقعة وسط جذع النخلة.

وتحرص «نخيل» على مواصلة دعم ورعاية واستضافة أبرز الفعاليات الرياضية، وتندرج هذه الجهود في إطار مساعي الشركة لتحفيز التميز الرياضي، وتشجيع المجتمعات على تبني أنماط حياة صحية.

• 1790 من عشاق الجري استقطبهم السباق الذي نُظّم أول من أمس.