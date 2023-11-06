«شفت ملاك».. طفلة فلسطينية تروي تفاصيل 4 ساعات تحت الأنقاض في غزة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم نعتاد المشهد، ولم تصبح مآسي أطفال غزة صورة مُكررة وحكايات ترصدها كاميرات الإعلام يوميًا، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة، فلكل طفل حلم لم يكتمل، وحياة كتب الاحتلال نهاية الآلاف منها.

طفلة فلسطينية تروي ما حدث معها تحت أنقاض غزة

الآلاف من أطفال غزة قضوا نحبهم تحت الأنقاض، والبعض نجح في الخروج، ولكل منهم رواية تشيب لها الرؤس، وخلال الساعات الماضية، انتشر مقطع فيديو لطفلة فلسطينية، وثقه المصور محمد العوضية، تسرد خلاله ما حدث معها لمدة 4 ساعات تحت أنقاض منزلها في قطاع غزة.

وقالت الطفلة الفلسطينية، وهي على سرير أحد المستشفيات: «ضلتني 4 ساعات من أول ما انقصفت الدار، فيه ملاك ضوالي ضوء، اكنه ضوء على وشه، وأول ما لفيت عنه اطلعت عليه ما لقتوش كان اختفى».

وتابعت الطفلة الفلسطينية، بعد خروجها من تحت الأنقاض: «ضلهم 4 ساعات يطلعوني، وبعد ما طلعوني من تحت الأنقاض جابوني المستشفي هنا».

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فيديو يظهر فيه القصف المتواصل والعنيف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأظهرت اللقطات تصاعد ألسنة النيران وضوء الصواريخ والقنابل التي تلقى على أحياء مدينة غزة، وأصوات الضرب والقصف الذي لا يتوقف.

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وانقطعت الاتصالات للمرة الثالثة بغزة، خلال الساعات الماضية بالتزامن مع قصف متواصل من قوات الاحتلال على القطاع، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلين بمخيمي جباليا والشاطئ في غزة.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد الاتصال بجميع الفرق العاملة في قطاع غزة بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات خلال الساعة الماضية، بحسب ما أعلنه التليفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل.