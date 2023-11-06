مرض خطير يصيب "ورك" الأطفال.. احذر الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مرض بيرثيس هو حالة نادرة تصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 11 عامًا، وهذا يسبب الألم في مفصل الورك.

ووفقا لموقع timesofindia، يعطل مرض بيرث تدفق الدم إلى عظم الفخذ، مما يؤدي إلى تدهور العظم، وهذا يسبب العرج ومحدودية الحركة عند الأطفال.

الجراحة مطلوبة إذا تأخر العلاج

يحدث مرض بيرثيس عندما تبدأ عظمة رأس عظم الفخذ (كرة مفصل الورك) في الانهيار تدريجيا، الأمر الذي قد يتطلب إجراء عملية جراحية إذا تأخر العلاج.

غالبًا ما يتجاهل الآباء الأعراض

في كثير من الأحيان، يتعرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عامًا للإصابة أثناء اللعب ويتجاهل الآباء الأعراض.

في النهاية، عندما ينقطع إمداد الدم إلى الرأس المستدير لعظم الفخذ مؤقتًا، وتموت الخلايا العظمية، فإنها تأتي إلينا، في هذه المرحلة، الجراحة هي الخيار الوحيد.

وقال الدكتور أبهيشيك ساها من معهد صحة الطفل في كولكاتا الطبية بالهند، إن الجراحة لها أيضًا نتائج سيئة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثماني سنوات.

تحذير من المضاعفات

وحث الخبراء الآباء على الانتباه إلى هذه المضاعفات عند الأطفال، "إذا وجد أحد الوالدين أن ورك الطفل يصدر صوت فرقعة أو نقر يمكن سماعه أو الشعور به، أو أن ساقيه ليست بنفس الطول، أو أن أحد الوركين أو الساق لا يتحرك بنفس الطريقة التي يتحرك بها الجانب الآخر، فيجب على أحد الوالدين على الفور زيارة طبيب العظام لأنه إذا تم اكتشافه خلال ستة أشهر يمكن علاجه بوضع ضمادة بمساعدة الحزام لمدة 18 شهرا، ومع ذلك، إذا تم اكتشاف المرض بعد ذلك، تكون هناك حاجة لعملية جراحية".

ما هي أعراض مرض بيرثيس؟

الأعراض الشائعة التي تظهر في مرض بيرثيس هي العرج العرضي، والتصلب، وانخفاض نطاق الحركة في مفصل الورك، وألم في الركبة أو الفخذ أو منطقة الفخذ، وترقق عضلات الفخذ، وتقصير الساق المصابة، يزداد الألم والعرج سوءًا عند الأطفال مع شدة المرض.

من الأكثر عرضة للخطر؟

إن الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن، وخاصة التوائم أو الثلاثة توائم، هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى في الورك تسمى التهاب المفاصل الإنتاني، وذلك لأن جهاز المناعة لديهم أضعف.

إذا لم يتم علاج التهاب المفاصل الإنتاني على الفور، يمكن أن يبدأ المفصل في التشكل ويمكن أن تنخفض حركة الورك لدى الطفل، وهذا أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

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