علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها.. تحذير خطير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الإشارات يرسلها الجسم، لتحذير الإنسان من مشاكل صحية محتملة، لكن لا يكون الشخص على دراية بها، ويترجم على أنها أعراض عادية، إلى أن هذه الإشارات يجب أن تدفعه للذهاب إلى الطبيب والحصول على العلاج المناسب، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، ترجمة للعلامات والرسائل التي يرسلها الجسم للمخ لتنبيهه إلى وجود خطر ما.

علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها

حسب موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشئون الصحية، هناك أعراض غير مؤلمة، لكنها شديدة الأهمية ولا ينبغي تجاهلها، ونتعرف على أهم هذه العلامات:

تشقق الشفاة وجفافها

يدل على نقص في فيتامين ب، المسئول عن كثير من الأمراض، إذ أن الشفاه المشققة هي سبب عدم شرب كميات كافية من المياه وشعور الجسم بالجفاف، إذ أن هذه الأعراض مؤشرًا على وجود التهاب من نوع ما في الجسم.

الشعر ضعيف ومتساقط

يكون علامة على نقص الحديد والزنك، وهو ما أوضحته إيمان سند، أخصئية الأمراض الجلدية، لـ«هُن»، إذ أوضحت أن تساقط الشعر علامة عامة لضعف الجسم، وهو ما يشير إلى وجود التهاب.

نزيف اللثة

يشير نزيف اللثة الشديد دليل إلى وجود نقص فيتامين سي بالجسم، وهو علامة على وجود مشاكل بالقلب، أو مرض السكري.

اضطرابات النوم

أغلب اضطرابات النوم تؤدي إلى وجود مشاكل بالقلب أو الرئة، وبحسب موقع «مايو كلينك»، المتخصص في الشئون الطبية، فإن مشكلات النوم والاستيقاظ الطبيعية، أو مشكلات التنفس، أو صعوبة النوم، أو مدى شعورك بالنعاس أثناء النهار.

العيون المنتفخة

أوضح محمد عسقلاني، استشاري طب وجراحه العيون، لـ«هُن»، أن العيون المنتفخة دليل على الإصابة بالحساسية والعديد من المشاكل المرتبطة بالعيون، وبحسب «وومنز هيلث» الطبي، فإنه علامة على ضعف في الكلى، وفي بعض الأحيان قد يكون سبب الانتفاخ خلل ما بالغدة الدرقية.

تورم الأطراف

التورم أو ترسب المياه في القدمين يشير إلى مشاكل بالدورة الدموية، إذ إن حدوث تورم بالقدمين أو الكعبين علامة على وجود تخثر يتسبب في سد الأوردة، وهو علامة على ضغط دم منخفض أو ضعف في عضلة القلب، ويكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري أيضًا.

الإرهاق المستمر

الشخص يأخذ قسطه من النوم والراحة ويشعر بالإرهاق في اليوم التالي، فقد يعني ذلك وجود مشاكل في القلب، كما يمكن أن يكون السبب هو خلل في الغدة الدرقية أو نقص في الحديد.

علاج العلامات التي يشير إليها الجسم

وأكد الأطباء أن أي علامة تطرأ على الجسد وتزداد عن الحد أو تتكرر يحب الذهاب لاستشارة الطبيب لعلاجها وعلاج الأسباب الكامنة خلفها، وحتى لا يتطور الأمر لأشياء أكثر خطورة أو علامات تؤثر على الجسد.