قبل الشتاء.. 3 طرق لاستخدام الفازلين للبشرة الجافة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الفازلين هو سلاحك السري للتخلص من جفاف الجلد، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وظهور التشققات، بسبب جفاف الجلد، وخفض كمية السوائل بالجسم، ولكن يمكنك الحفاظ على بشرتك أن تكون رائعة ورطبة.

في عالم العناية بالبشرة، يعد الفازلين منتجا كلاسيكيا تتناقله الأجيال، لقد صمد هذا المنتج المتواضع وغير المكلف أمام اختبار الزمن ويظل الحل الأمثل لجميع مشاكل البشرة الجافة المزعجة، للشفاه أو الجلد والبشرة، ولكن مع إمكانية تطبيقه.

3 طرق لاستخدام الفازلين للبشرة الجافة

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 3 طرق لاستخدام الفازلين للبشرة الجافة، وفقًا لما ذكر الموقع الهندي «boldsky».

1. للترطيب

احصلي على حوض الاستحمام، وبعد تنظيف وجهك، خذي كمية صغيرة من الفازلين ودفئيها بين أطراف أصابعك، ضعيه بلطف على بشرتك، مع التركيز على المناطق الأكثر جفافًا.

يشكل الفازلين حاجزًا وقائيًا، ويحبس الرطوبة، فعند تطبيقه أنت في طريقك إلى بشرة ناعمة كالأطفال.

2. مرطب شفاه

هل سئمت من تشقق الشفاه الذي يؤثر على مظهرك؟ امزجي كمية بحجم حبة البازلاء مع قطرة من الزيت العطري المفضل لديك من النعناع، ​​أو الفانيليا، أو أي شيء.

فقط ضعي هذه الجرعة السحرية على شفتيك كلما احتاجتي إلى بعض العناية، وقولي وداعًا للشفاه الجافة والمتقشرة، ومرحبًا بمظهر ممتلئ ورطب.

3. علاج اليد والقدم

بين عشية وضحاها حان الوقت لتدليل يديك وقدميك، فقط ادهني طبقة سخية من الفازلين على يديك وقدميك قبل النوم.

ارتدي بعض الجوارب والقفازات المريحة، استيقظي ببشرة ناعمة مثل الأطفال.

تذكرِ جيدًا أن ما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر، لذا قم دائمًا بإجراء اختبار البقعة واستشر طبيب الأمراض الجلدية إذا كان لديك أي مخاوف.