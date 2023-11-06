الليغن الجيرسي لإطلالة مريحة وأنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يأتي بنطال الليجن في خريف/شتاء 2023/2024 مصنوعاً من خامة الجيرسي، التي تتسم بالمتانة والمرونة، ليمنح المرأة إطلالة شتوية مريحة وأنيقة.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن خامة الجيرسي تجعل بنطال الليغن مناسباً لفصل الشتاء، مشيرة إلى أنه يتألق هذا الموسم بالتقليمات الدقيقة، والتي تمنحه مظهراً أنيقاً يناسب العمل أيضاً، لاسيما الموديلات، التي تكتسي بالأسود أو الرمادي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الليغن الجيرسي يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن تنسيق البنطال ذي القصة الملتصقة بالجسم مع قطعة فوقية ذات قصة أكبر من المقاس مثل بلوفر من الكشمير.. وتكتمل أناقة الإطلالة مع بوت يصل طوله إلى الركبة.

كما يمكن أيضاً الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الليغن الجيرسي مع بلوفر بقصة البولو وحذاء رياضي أو حذاء لوفر مسطح.