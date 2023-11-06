سورة من القرآن تمنع الفقر.. داومي عليها في صلاة الفجر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فضائل القرآن الكريم لا تنتهي، شفاء للصدور، ورسائل من الله عز وجل لعباده، فالمداومة على قراءة القرآن الكريم تجلب الرزق، وتجيب الدعاء، وتمنع الفقر، ودومًا ما يبحث ملايين المسلمين عن الأدعية الدينية، والآيات القرآنية التي تمنع الفقر وتجلب الرزق لصاحبها، خاصة مع مداومة القراءة عليها.

سورة من القرآن تمنع الفقر

وتعد قراءة الواقعة، بمثابة فتح باب من أبواب الرزق، من قرأها لم يفتقر ومن داوم عليها استغنى، فالواقعة تعد سببًا من الأسباب التي يبتعد بها الإنسان عن الفقر

ماذا تعرف عن سورة الواقعة؟

وسورة الواقعة، سور مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وترتيبها السادسة والخمسون، وعدد آياتها ستٌ وتسعون آية، وعدد كلماتها ثلاثمئةٍ وتسعةٍ وسبعون آية، إذ تقع في الجزء الثالث والعشرين من القرآن الكريم، وقد ابتدأها الله سبحانه وتعالى بأسلوب الشرط : «إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ(2)».

فضل سورة الواقعة في منع الفقر

وكان الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أوضح فضل سورة الواقعة، مؤكدًا أنها تمنع الفقر، وأوضح «جمعة» أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يداوم على قراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر.

وأضاف «جمعة» خلال تصريحاته على قناة «سي بي سي»، إن المداومة على قراءة سورة الواقعة يمنع الفقر، مستندًا لقول رسول الله: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا».

متى تقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق؟

وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يداوم على قراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر، وقد أوصت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها النساء بقراءتها، لما لها من فضلٍ عظيمٍ، وأجرٍ كبير.

ورُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قرأ سورةَ الواقعةَ كلَّ ليلةٍ لم تُصِبهُ فاقةٌ أبدًا وقد أمرتُ بناتي أن يقرأْنها كلَّ ليلةٍ».