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الامارات | مقتل 5 أشخاص في اصطدام سيارة بحديقة في أستراليا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 نوفمبر 2023

قتل خمسة أشخاص، بينهم قاصران، بعد أن اصطدمت سيارة بحديقة في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وفقا لما قالته الشرطة اليوم الاثنين.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الحانة في ديلسفورد، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب ملبورن، وذلك "بعد ورود تقارير بشأن صعود سيارة /بي إم دبليو/ رياضية متعددة الاستخدامات على أحد الأرصفة وصدمت عددا من الرواد في منطقة الحديقة الأمامية لمبنى مرخص".

وتابعت الشرطة إن رجلين وامرأة وقاصرين لقوا حتفهم. وتم نقل شخصين بالغين وصبيين إلى المستشفى، أحدهم مصاب بجروح خطيرة.
وأضافت الشرطة أنه جرى أيضا نقل السائق،66 عاما، إلى المستشفى مصابا بجروح غير مهددة للحياة، مضيفة أن التحقيقات في ملابسات الاصطدام مستمرة.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسنتا ألان، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا،: "إن التقارير عن حادث سيارة ديلسفورد مروعة مشاعري مع جميع المصابين، ومع أصدقاء وعائلات الذين ماتوا بشكل مأساوي".


وأضافت آلان أن "الظروف الدقيقة المحيطة بالاصطدام لم يتم تحديدها بعد وما زالت التحقيقات جارية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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