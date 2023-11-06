صلصة وكاتشب بالطعم المصري الأصيل.. منتجات وطنية بديلة وموفرة 100%

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن سيدات مصر بعيدات عن الحملات الشعبية لدعم المنتجات الوطنية، بالتزامن مع حملات دعم الشعب الفلسطيني، في مواجهة الهجمات الإجرامية والوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، إذ قررت ربات البيوت، أن تكون مكونات ومحتويات طعامها مصرية 100%، وعلى رأسها الصلصة والكاتشب، اللذان يدخلان في معظم الوجبات، وبدأن على الفور في البحث منتجات محلية جودتها لا تقل عن الأجنبية، بل أكثر توفيرا.

منتجات صلصة مصرية

عن بدائل منتجات الصلصة، قال محمد الصايغ، صاحب أحد المحال التجارية في الوراق، لـ«هُن»، إنه هناك منتجات كثيرة مصرية خالصة 100% منها: «هارفست والوادي وكياردينو والعين وقها واد مي ودرة وبيست، كلها منتجات موجودة من زمان في السوق»، وعن الكاتشب «يوجد كاتشب جاردينو والوادي ومذاق وفرست تشويز وشانة وبيب».

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حملات دعم المنتج المصري

«الصناعة المصرية والانتباه لها هو الأهم، واستخدام المنتجات المصرية يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد»، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، حديثها لـ«هُن»، مؤكدة أن أغلب المنتجات الغربية لها بدائل محلية وطنية مصرية خالصة، والإقبال على تلك المنتجات الوطنية يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي: «تلك الحملات تعمل على تنمية الصناعة وتدعيم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، وتحويل السوق من احتكار إلى منافسة كاملة، مما سيخفض ذلك الطلب على العملة الأجنبية لشراء المنتجات المصرية».