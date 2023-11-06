القصة الكاملة لدعم أنجلينا جولي لغزة.. رفضت جرائم الإبادة فتبرأ منها والدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما ما تتصدر أنجلينا جولي، مشاهد مساندة الصغار ودعم المحتاجين حول العالم، وبالتبعية لم تغض النظر عما يحدث في قطاع غزة الآن، لتخرج الممثلة الأمريكية بعد قرابة الشهر من الحرب الوحشية على فلسطين، ارتكب فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم ترقى لمستوى الإبادة الجماعية، وتعلن رفضها لما يحدث، من خلال نشر صورة تعكس كم الدمار الذي وصل إليه حال غزة الملكومة، معلقة «إن القطاع تحول من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية».

وعلى الرغم من كونها على حق ورؤية العالم للجرائم التي تحدث كل يوم، إلا أن والدها هاجمها بشدة، معلنًا تضامنه مع الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعم كبير من جمهور «جولي» لإعلان تضامنها مع القضية الفلسطينية بكل شجاعة.

أنجلينا جولي تدعم فلسطين برسالة قوية

صور القصف المتكرر، وأشلاء الأطفال التي تخرج كل يوم من تحت الأنقاض، لم تكن سهلة على الممثلة الأمريكية، التي تمتلك سجلا كبيرا من المواقف الإنسانية، دفعتها دون تردد لنشر رسالة قوية إلى العالم، عبر صفحتها على «إنستجرام» تعلن من خلالها تضامنها مع فلسطين، وإدانتها لما يتعرضوا له من جرائم بشعة.

وكتبت أنجلينا جولي: «هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، 40% من القتلى أطفال أبرياء، عائلات بأكملها تُقتل، وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من حكومات عديدة، يتعرض ملايين من المدنيين الفلسطينيين -الأطفال والنساء والأسر- للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم».

والد أنجلينا جولي ينتقدها

لم ير والد الممثلة الأمريكية، الجرائم الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة الملكوم بعين الرحمة، ولم يهتم بما قالته أنجلينا جولي بالمرة، وقرر دعم الاحتلال الإسرائيلي مهاجمًا إبنته، إذ قال الممثل جون فويت: «أشعر بخيبة أمل في ابنتي، وعدم تفهمها للمجد الإلهي والحقيقة الإلهية، هذا متعلق بتدمير تاريخ أرض الرب، الأرض المقدسة، أرض اليهود، على الجيش الإسرائيلي حماية أرضه وشعبه، إنها حرب، لا يمكنها أن تكون مهذبة الآن».

متابعو «أنجلينا» يدعمونها

عبر المنشور الذي وصل لملايين الناس، وتفاعل معه قرابة 4 ملايين متابع لأنجلينا جولي، قرر متابعيها دعمها والإشادة بموقفها، من خلال التعليقات: «شكرًا لك أنجلينا، لقد كنت دائمًا صوتًا لمن لا صوت لهم»، «لم أشك أبدًا في حبي واحترامي لك، شكرًا لك على استخدام منصتك للدفاع عن فلسطين، والتحدث ضد اللا إنسانية والإبادة الجماعية التي تحدث في غزة».