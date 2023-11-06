الامارات | عادة بسيطة في 20 ثانية تتصدى للفيروسات ونزلات البرد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية بأنه يمكن الوقاية من نزلات البرد خلال فصلي الخريف والشتاء من خلال تقوية جهاز المناعة، وذلك بإمداد الجسم بالحديد والزنك.

وأوضح المركز أن الجسم يحتاج إلى هذين العنصرين، كي تتمكن الخلايا T، التي تتصدى للفيروسات داخل الجسم، من أداء مهمتها بشكل سليم.

وتتمثل المصادر الغذائية للحديد والزنك في العدس وبذور السمسم وبذور القرع العسلي والشوفان.

ونظراً لأن مسببات الأمراض كثيراً ما تنتقل عبر اليدين، فإنه ينبغي غسل اليدين بانتظام وعلى نحو جيد، أي لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، وذلك بعد العودة إلى المنزل، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، أو بعد التمخط، أو بعد مخالطة المرضى.

وإلى جانب التغذية الصحية وغسل اليدين بانتظام، ينبغي أيضاً شرب السوائل على نحو كاف؛ إذ يعمل ذلك على ترطيب الأغشية المخاطية في الحلق، مما يزيد من صعوبة دخول مسببات الأمراض إلى الجسم.

ولهذا الغرض، ينبغي شرب نحو 30 ملليلتراً من السوائل لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً، أي مَن يزن 70 كيلوغراماً، يتعين عليه شرب ما لا يقل عن 1ر2 لتر يومياً. ومن الأفضل شرب الماء والشاي غير المحلى.

ولتقوية جهاز المناعة، ينبغي أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة في الهواء الطلق.