الامارات | وجد محل الحلاق مغلقا فاتصل بالطوارئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتكت الشرطة في منطقة سومرست (بريطانيا) من الاتصالات غير الضرورية، والتي تكون لأسباب سخيفة أحيانا، أو لغرض تنفيذ المقالب، مشيرة إلى ضرورة عدم إشغال موظفي اتصالات الطوارئ بأمور مشابهة.

وجاء تذكير الشرطة، بعد تلقي الرقم 999 الخاص بشؤون الطوارئ مؤخرا اتصالا من رجل شأنا مهما وطارئا ليتبين أنه غاضب لأن حلاقه المحلي مغلق في الساعة الواحدة ليلا.

وسلطت شرطة سومرست الضوء على المكالمة التي اعتبرتها مضيعة للوقت، بمنشور على موقع X، تويتر سابقًا، وأصدرت بيانًا حول ما حدث.

وقال متحدث باسم الشرطة "أفاد المتصل أنه في حالة طارئة، حيث أن صالون الحلاقة المحلي الخاص به مغلق في الساعة 01:00 صباحًا".

وأضاف أنه "بعد التفكير، وافق المتصل على أنه من غير المرجح أن يكون هناك أي حلاقين مفتوحين في هذا الوقت، وأن هذا ليس من شأن الشرطة". وليست هذه هي المرة الوحيدة التي يتصل فيها شخص ما برقم 999 لحالة طوارئ فكاهية أو سخيفة.

إذ أفادت خدمة الإسعاف الويلزية أن ما يقرب من ربع مكالماتها في عام 2021 كانت لأمور غير عاجلة.

وذكرت أن أحد الأشخاص اتصل بخدمة الطوارئ بينما كانوا يأكل مع آخرين ثمرة طماطم متعفنة، ،وقال "جاءت جارتي إلى هنا وأعطتني شطيرة وجبنة وطماطم." مشيرا أن "الطماطم كانت معفنة " وأنه "شعر بالمرض"

وفي حال أخرى اتصل أحد المتصلين بشرطة مانشستر الكبرى بسبب انتظارهم توصيل البيتزا لمدة 45 دقيقة، حسبما ذكرت صحيفة مترو.